Az amerikai tisztifőorvos a rákkockázatot is feltüntetné az alkoholos italokon

Az Egyesült Államok tisztifőorvosa arra szólít föl, hogy az alkoholtartalmú italokon tüntessék fel a rák kockázatára vonatkozó figyelmeztetést. Dr. Vivek Murthy közleményében megjegyzi, hogy a dohányzás és az elhízás után az alkohol a harmadik vezető megelőzhető rákos megbetegedés oka az országban – számol be a CBS News.

„Az alkohol a rák egyik bizonyított és megelőzhető oka, amely évente mintegy 100 ezer megbetegedésért és 20 ezer halálesetért felelős az Egyesült Államokban – ez magasabb szám, mint az évente alkoholfogyasztás következtében bekövetkező 13 500 halálos közlekedési baleset, az amerikaiak többsége mégsincs tisztában ezzel a kockázattal” – szól Murthy sajtóközleménye.

photo_camera Borszaküzlet Brooklynban Fotó: ANGELA WEISS/AFP

Az alkoholfogyasztás és a rák közötti kapcsolatra az 1980-as években derült fény, a kutatások szerint 2020-ban világszerte több mint 740 ezer rákos megbetegedés volt visszavezethető az alkoholfogyasztásra. Az Államokban az alkoholos italokon jelenleg csak az a figyelmeztetés szerepel, hogy várandós nők ne fogyasszák, illetve hogy az alkoholfogyasztás befolyásolja az autóvezetést és egészségügyi problémákat okozhat. Ez a követelmény 1988 óta nem változott, de Murthy szerint a rák kockázatát is fel kellene tüntetni, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy csak a Kongresszusnak van joga változtatni az előírásokon.

Az Amerikai Rákkutató Szövetség (American Association for Cancer Research ) nemrégiben kiadott jelentése szerint a túlzott alkoholfogyasztás hat különböző ráktípus kockázatát növeli: mellrák, vastagbélrák, májrák, gyomorrák, a fej- és nyaki rák bizonyos típusai, nyelőcső karcinóma.

„Ennek egy része krónikus gyulladáson keresztül történik. Azt is tudjuk, hogy az alkohol megváltoztatja a mikrobiomot, tehát azokat a baktériumokat, amelyek a bélrendszerben élnek, és ez szintén növelheti a kockázatot” – idézi a CBS News Dr. Céline Goundert, a KFF Health News közegészségügyi főszerkesztőjét, a CBS szakértőjét. Gounder azt is kiemelte, hogy tanulmányok mutatták ki, hogy nincs „biztonságos alkoholmennyiség”, különösen, ha valakinek alapbetegségei is vannak.



A tisztifőorvos egyébként a dohánytermékekhez hasonló figyelmeztetéssel akarta ellátni a közösségi média platformokat is, felhívva a figyelmet azok fokozott kockázataira.

