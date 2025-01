Skóciában szítják a kultúrharcot az MCC Brüsszelhez kötődő figurák

Skóciában szítják a kultúrharcot a magyar kormány által támogatott MCC Brüsszel agytröszthöz köthető egyetemi oktatók és aktivisták – állítja a skót The Ferret oknyomozó portál vasárnap közölt riportja.

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) brüsszeli központja az elmúlt két évben jelentést adott ki az Európát meghódító „LMBTQ-lobbiról” és konferenciát szervezett a nettó zéró klímapolitika „veszélyeiről”. Ezek szerzői és résztvevői között a Ferret szerint több brit aktivista és tudós, köztük skót egyetemeken dolgozó szakemberek is feltűnnek.

Emiatt a portál szerint mostanában aggodalmat okozott Skóciában, hogy az agytrösztnek milyen hatása lehet a belpolitikai vitákra, olyan különböző témákban, mint az iskolai szexuális nevelés, a mezőgazdasági politika vagy a nettó zéró célok elérése. Az a benyomás, hogy Skócia liberális politikát követ olyan területeken, mint a migráció vagy a transz emberek jogai, a Ferret szerint az Egyesült Királysághoz tartozó országrészt a konzervatív és a populista mozgalmak céltáblájává tette az elmúlt években.

A Ferret által megtalált skót vagy az országrészhez valamilyen úton kötődő szakemberek és aktivisták között van Carlton Brick, a Nyugat-skóciai Egyetem oktatója, aki az MCC Brüsszel „Miként vette át az uralmat az LMBTQ-lobbi az EU felett” című jelentésének szerzője. Brick korábban kritikus volt a skót kormány azon irányelvével szemben, ami megpróbál egyensúlyt teremteni aközött, hogy a fiatalok megváltoztathassák az iskolában nemi identitásukat, anélkül, hogy a szülőknek ezt a tanárok jeleznék, másrészt a szülők azon joga között, hogy erről értesüljenek.

Egy másik, a portál által azonosított szereplő Ashley Frawley szociológus, aki korábban Frank Füredinek, az MCC Brüsszel ügyvezető igazgatójának és a brit Kenti Egyetem Emeritus professzorának a doktorandusza volt és jelenleg az MCC Brüsszel vendégkutatója. Frawley 2020-ban a dohányzás skóciai betiltása ellen kampányolt a Be Reasonable lobbicsoport szóvivőjeként, amit a Herald skót lap szerint keresztény fundamentalisták finanszíroztak, majd két évre rá a skóciai eutanázia törvény elfogadását ellenezte a kanadai Better Way kampány szóvivőjeként.

photo_camera Frank Füredi, az MCC ügyvezető igazgatója beszédet tart egy, a központ által 2024 októberében szervezett konferencián Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Az MCC Brüsszel a portálnak azt nyilatkozta, hogy a „woke-szélőségesség által okozott kihívásokkal szembeni fellépés joggal vált a skót emberek fontos célkitűzésévé” és támogatásukról biztosították azon skót egyetemi oktatókat és aktivistákat, akik ellenállást tanúsítanak a progresszív politikával és retorikával szemben.

Az Orbán Viktor magyar miniszterelnök illiberális politikájától megkülönböztethetetlen irányvonalat vivő, 2022-ben alapított MCC Brüsszel magát a Ferretnek „függetlennek” nevezte, de Füredi egyértelművé tette szándékaikat. Ezek nem szerényebbek, mint az európai kultúrharc megnyerése és a Európa megszabadítása a környezettudatos gondolkodástól. Kritikusai szerint az MCC Brüsszel Orbán elképzeléseinek európai terjesztését segíti, annak érdekében, hogy erősítse és legitimizálja a keményvonalas jobboldali gondolatokat a kontinensen.

Tavaly az EP-választások előtti, az európai klímapolitikával foglalkozó cikkünkben a Politico riportja alapján már pedzegettük, hogy az MCC Brüsszel az EU klímapolitikai konszenzusának aláásásával próbálkozik: egy 2024 májusi eseményükön a megszólalók többek közt a nettó zéró kibocsátás „veszélyeire” hívták fel a figyelmet – miközben az EU országok, köztük Magyarország is vállalta, hogy 2050-re eléri a nettó zéró kibocsátást, vagyis nem juttat több üvegházhatású gázt a légkörbe annál, mint amit természetes vagy mesterséges úton el tud nyelni.