A jobb memória titka: a camembert

Azt már korábban is gyanították, hogy egyes élelmiszerek segíthetnek megelőzni a kognitív hanyatlást, ezért pedig az Alzheimer-kór megelőzésében is komoly szerepet játszhatnak, de a pontos hatásmechanizmusukról eddig keveset tudtak. Az egyik ilyen csodaélelmiszer a camembert sajt, egy friss kutatásban pedig azt is megvizsgálták, hogy a fogyasztása milyen hatással van az egerek memóriájára, és ha javít rajta, vajon miért működik a sajtkezelés.

A kísérlethez a kutatók hím egereket használtak. Az egyik csoportjuk magas zsírtartalmú élelmet kapott, a másikat ugyanilyen étrenden tartották, de a kísérlet utolsó három napjában kaptak mellé zsírsav-amidokat is. Az állatoknak ezután tárgyfelismerő és egy, az adott tárgy helyét célzó teszten kellett teljesíteniük.

A csodasajt

A zsírdús étrend általában rontja az egerek kognitív funkcióit, de a kísérletből kiderült, hogy ha sajtot is kapnak hozzá, az mindkét teszten javítja a teljesítményüket. Amikor a kutatók nem sajtot, hanem oleamidot adtak nekik, szintén javuló teljesítményt figyeltek meg, de a camembert jobban teljesített: a benne található mirisztamid nevű vegyület hatására az egerek nem csak a teszteken teljesítettek jobban, hanem a memória megfelelő működéséhez szükséges BDNF-szintjük is megnövekedett.

A BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor) egy növekedési fehérje, ami segít megelőzni az agysejtek pusztulását és elősegíti az új idegsejtek születését. Amikor a mirisztamidot nem a sajtban, hanem kiegészítésképpen adták az egereknek, hasonló eredményeket kaptak, mint a camembert esetében.

A korábbi megfigyelések szerint a camembert fogyasztása csökkentette az emberek esetében az amiloid-béta szintet, annak a fehérjének a mennyiségét, amit a demencia és az Alzheimer-kór diagnosztizálásához használnak. Ha a sajt az embereknél is hasonlóan működik, akkor ezért a hatásért valószínűleg itt is a mirisztamid a felelős, esetleg több más, a sajtban található zsírsavval együtt. A camembert hosszabb távú fogyasztásáról a mostani kísérlet nem sokat árult el, ezt, illetve a sajtterápia pontos működését még további vizsgálatokban fogják feltárni.