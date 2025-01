Megmenekült a tűztől a világhírű Wilson-hegyi Obszervatórium

Már tíz halálos áldozatot követelt a Los Angelesben tomboló tűzvész, a helyzetet pedig tovább súlyosbítja a Santa Ana-szél és a Kaliforniai déli részét sújtó szárazság is. A tűz szerdán a Wilson-hegy irányába kezdett terjedni, ezért az itt lévő világhírű obszervatórium dolgozóit evakuálták.

A lángok a csillagvizsgáló mellett a hegytetőn lévő adótornyokat is fenyegették, ami néhány évvel ezelőtt még a jelenleginél sokkal nagyobb problémát jelenthetett volna – azóta a tájékoztatásban a net javarészt átvette a tévéadók szerepét.

Az oltáson 120 tűzoltó és több helikopter dolgozott, csütörtök estére pedig a hírek szerint sikerült megfékezni a tüzet és megvédeni az obszervatóriumot. Dan Kohle, a csillagvizsgáló üzemeltetési vezetője szerint a dolgozók már biztonságban vannak, csak kimerültek, a tűzről készült felvételek pedig bár ijesztők, nem tükrözik a valóságot. Úgy tűnik, hogy a Wilson-hegyi Obszervatórium megmenekült. Dan Fregulia, az oltás vezetője szerint a tűzfészket 24 órán belül sikerülhet teljes ellenőrzés alá vonni.

A tudományos élet központja

Nem ez az első eset, hogy tűz fenyegeti az obszervatóriumot: 2020-ban a Bobcat névre keresztelt tűz érte el kis híján az épületeket, az akkorihoz hasonlóan valószínűleg most is az nehezítette az oltást, hogy a hegyoldal túl meredek ahhoz, hogy árkot lehessen rajta ásni. Az akkori tűz után a visszatérő dolgozók jelentős füstkárról számoltak be, ez valószínűleg a mostani esetben is így lesz.

photo_camera Már a 2020. szeptemberi tűzesetek idején is meg kellett védeni a Wilson-hegyi csillagvizsgáló épületeit Fotó: FREDERIC J. BROWN/AFP

Az obszervatóriumot 1904-ben alapította George Ellery Hale csillagász, 1908-ban pedig itt állította fel a világ akkori legnagyobb teleszkópját, majd 1917-ben a Hooker teleszkóppal ismét megdöntötte ezt a rekordot. A csillagvizsgálóhoz több jelentős felfedezés is köthető, így például az is, hogy a világegyetem tágul (erre Edwin Hubble, Harlow Shapley, Walter Baade és Milton Humason jöttek rá), de Fritz Zwicky itt sejtette meg a sötét anyag létezését is, így nem csak tudományos, hanem történeti szempontból is jelentős épületegyüttesről van szó.