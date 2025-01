Új agyi területet fedeztek fel magyar kutatók, ami a depresszió és szenvedélybetegségek kezelésében is ígéretes lehet

Az agy jutalmazó rendszeréhez tartozó eddig ismeretlen agytörzsi területet azonosítottak a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (KOKI) kutatói, eredményeik új utakat nyithatnak a szorongás és a depresszió, vagy akár a szenvedélybetegségek kezelésében – olvasható a Magyar Kutatási Hálózat (HUN-REN) hétfői közleményében. A Science január 24-én közölte Zichó Krisztián és munkatársai által felfedezett idegrendszeri régiót bemutató tanulmányt.

A HUN-REN közleménye szerint „az emlősök agyában a laterális habenula (amely egy agykéreg alatti struktúra a köztiagyban) kulcsszerepet játszik az érzelmek feldolgozásában és a motivációs folyamatok irányításában”. A terület aktiválódósa negatív érzelmeket vált ki, túlaktiválódása pedig szorongáshoz vagy depresszióhoz vezethet. A gátlódás viszont pozitív érzelmeket generál, lehetővé téve az örömérzet kialakulását, illetve a hangulati zavarok kezelését.

A most publikált tanulmány szerzői – Nyiri Gábor vezető kutató irányításával –megtalálták és feltérképezték azt a korábban még nem ismert agytörzsi magot, amely a laterális habenula gátlását biztosítja. Az elhelyezkedése alapján szubventrikuláris tegmentumnak (SVTg) elnevezett régiónak az eddigi állatkísérletek alapján kulcsszerepe lehet „a kellemes élmények keresésében, de emberben akár az élvezetek túlzott hajszolásában is”. A KOKI kutatói azt is kimutatták, hogy az SVTg aktivitása nem csak a pozitív élmények alatt, de a pozitív emlékek felidézésekor is fokozódik.

photo_camera Balra a kellemes élményt vezérlő szubventrikuláris tegmentum (SVTg) zölldel jelzett idegsejtei, jobbra pedig a magyar kutatók által az emberi agytörzsben azonosított SVTg idegsejtek (nyilakkal jelölve) Fotó: HUN-REN

A HUN-REN szerint az „SVTg agyterület felfedezése áttörést jelenthet mind az élményeink és döntéshozatalunk megértését célzó kutatásokban, mind pedig a szorongás, depresszió vagy akár a szenvedélybetegségek kezelésére irányuló célzott terápiák fejlesztésében”.

