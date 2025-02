A ChatGPT lát, hall, válaszol, és akár magyarul is elmondja, hogy ennek milyen következményei lehetnek

Fenntartásokkal kezeltük, amikor megtudtuk, hogy január végén Magyarországon is elérhető lesz a ChatGPT új funkciója, amivel már nemcsak írásban és hangosan, hanem videón is lehet beszélgetni a csetbottal. Az OpenAI májusban jelentette be, hogy bővíti és még csevegősebbé teszi a modellt, és az új funkciók először az Egyesült Államokban lettek elérhetők.

Január 30-a óta viszont már Magyarországon is lehet videóval használni a ChatGPT-t; ha akarjuk, megmutathatjuk neki, hogy merre vagyunk, miből és mit főzünk, mi van előttünk, és segítséget kérhetünk tőle a problémák megoldásában. Nyilvánvaló, hogy ennek vannak előnyei, de hátrányai is, és ezt maga a ChatGPT is felismeri, kérdésre pedig el is magyarázza.

Ráadásul magyarul is elég jól beszél – kivéve, amikor valamiért nem hajlandó megszólalni a nyelvünkön, de ilyenkor a kétnyelvű kommunikáció is működik.