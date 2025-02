Eddig nem ismert, 30 millió éve élt csúcsragadozót fedeztek fel Egyiptomban

A macskafejű egyiptomi Básztet istennőről nevezték el felfedezői azt a leopárdméretű ragadozó emlőst, amely a magyarul óharmadidőszak néven is ismert, 66 millió éve kezdődő és 23 millió éve véget érő földtörténeti paleogén alatt a mai Egyiptom területén a tápláléklánc csúcsán állt, illetve foglalt helyet.

A Journal of Vertebrate Paleontology folyóiratban bemutatott Bastetodon syrtos koponyamaradványa a Kairótól délnyugatra fekvő Fayum-mélyedés néven számon tartott sivatagi lelőhelyről került elő – írja a Cosmos tudományos magazin.

photo_camera A Bastetodon syrtos maradványait rejtő Fayum-mélyedés (A), a gerinces fosszíliák lelőhelye (B), a Jebel Qatrani terület földtörténeti rétegei (C) és a Bastetodon syrtos koponyája alapján készült rekonstrukciós rajz (D) Fotó: Al-Ashqar et aI

A rendszertanilag a ragadozók (Carnivora) mára kihalt Hyaenodonta rendjéhez sorolt ős-predátor azok közé a húsevésre specializálódott méhlepényes emlősök közé tartozott, amelyek a dinoszauruszok korát lezáró aszteroidabecsapódás után alakultak ki, hogy aztán a miocén idején átadják a helyüket a velük a hasonlóságoik ellenére semmiféle közvetlen rokonságban nem álló mai nagymacskák és kutyafélék őseinek.

photo_camera A Bastetodon fantáziarajza Fotó: Ahmad Morsi

A jelenlegi afrikai ökoszisztémák evolúciójában kulcsszerepet betöltő hyaenodonták, így a Bastetodon styros is a mai vízilovak, elefántok és más főemlősök közvetlen elődeit zsákmányolta, ám az új kutatási eredmény azt is feltárta, hogy a magas faji diverzitású ősi ragadozók utódai eljutottak Ázsiába, Európába, Indiába, sőt Észak-Amerikába is.

