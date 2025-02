Zuckerberget még Elon Musknál is többen utálják

Annak ellenére, hogy a világ nagy techvezérei közül most Elon Muskra irányul több figyelem, úgy tűnik, hogy még ezzel együtt sem tudja utolérni népszerűtlenségben a Facebook atyját, a Meta vezetőjét, Mark Zuckerberget. A Pew Research Center felmérése szerint míg a világ leggazdagabb emberét, aki most Trump jobbkezeként láncfűrésszel áramvonalasítja az amerikai gazdaságot, a felnőtt amerikai szavazók 54 százaléka tartja inkább taszítónak vagy nagyon taszítónak, ez az arány Zuckerberg esetében eléri 67 százalékot.

A felmérés alapján Musk tűnik a megosztóbb személyiségnek: őt a republikánusok többsége pozitívan ítélte meg, míg a demokraták inkább negatívan, Zuckerberget mindkét tábor tagjai egyformán utálják. Ez azért is lehet meglepő, mert januárban a Meta vezére is elkezdett közeledni Donald Trumphoz: amikor bejelentette, hogy a platformon megszűnik a tényellenőrzés, azt is hangsúlyozta, hogy az amerikai elnökkel együtt fog küzdeni a szólásszabadságért.

A fiatalok egyikükért sem rajonganak

A kutatásból az is kiderült, hogy alig akadt olyan válaszadó, aki ne tudta volna, kikről kérdezik: Musk esetében a résztvevők 3, Zuckerbergnél 6 százalék mondta azt, hogy még sosem hallott róla. A 30 alattiak esetében már szorosabb a népszerűtlenségi verseny: a korosztályból a megkérdezettek 67 százaléka vélekedett kedvezőtlenül Elon Muskról, 72 százalékuk pedig Mark Zuckerbergről.

Ez már csak a Pew egy tavalyi felmérése miatt sem meglepő: ebből az derült ki, hogy az amerikai felnőttek 78 százaléka gondolja úgy, hogy a közösségi médiának túl nagy hatása van a politikai életre, ebben pedig Musknak és Zuckberbergnek hasonló felelőssége van.