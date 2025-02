A svéd vikingek 80 százalékának volt valamilyen súlyos fogbetegsége

Az arcüreg- és középfülgyulladástól a legkülönfélébb fogászati és szájsebészeti beavatkozás után kiáltó betegségig és rendellenésségig terjed azon kórismék sora, amelyektől a svédországi Varnhem vikingkori temetőjében eltemetett emberek szenvedhettek – írja az IFL Science.

A 10. és 12. század közötti időszakban élt népesség tagjainak maradványait a Göteborgi Egyetem kutatói komputertomográfiás orvosi képlakotó eljárással (CT) vizsgálták. A Nature égisze alatt megjelenő BDJ Open szakfolyóiratban megjelent tanulmányban ismertetett eredményeik szerint a vikingek, legalábbis a mai Varnhemben örök nyugalomra helyezett képviselői korántsem voltak annyira egészségesek, mint azt manapság elképzeljük.

photo_camera Viking-koponya a göteborgi CT-ben Fotó: Bertilsson et aI

A vizsgált koponyák 80 százaléka mutatott kóros elváltozásokat. A kutatók szerint a fogszuvasodás mellett az akkut fogágybetegségek, valamint az azokból következő, akár halálos kimenetelű szövődmények is igen gyakoriak voltak a helyi népességnél. A göteborgi archeopatológusok fogászati és sájszebészeti bevatakozások nyomait is azonosították, amelyeket minden bizonnyal a mai ismert fájdalomcsillapítási megoldások híján végezhettek el a korabeli kirurgusok. A sikerse bevatakozásokból antibiotikumok híján a felüpélülés is hosszú hetekig, hónapokig tarthatott, legalábbis ezt tanusítják a csontmaradványokon kimutatott elváltozások.

photo_camera A varnhermi vikingtemetőből felszínre került koponyák CT-felvételei, a nyilak a kóros elváltozásokat jelzik Fotó: Bertilsson et aI

