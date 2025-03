Felgyújtott autók, beszakadt árfolyam: Elon Musk politikai ámokfutása a Teslán csattan

Az Egyesült Államokban megkarcolt, összefirkált, felmatricázott vagy felgyújtott Teslák jelzik, hogy a cégtulajdonosok mellett már az átlagemberek egy része sem nézi jó szemmel azt, amit Elon Musk – többek között a Tesla és a SpaceX, valamint az X tulajdonosa – művel az amerikai politikában.

A világ leggazdagabb embere 2024 júliusában állt be nyíltan a Donald Trump republikánus elnökjelöltet támogatók csoportjába, majd hamar az egyik leghangosabb szószóló lett a táborban. Személyesen több kampányeseményen is részt vett, de az X-en is odatette magát: igyekezett elérni, hogy minél több emberhez eljussanak Trump politikai üzenetei és választási ígéretei.

A manőver sikeres volt, és még ha nem is csak ennek köszönhető a korábbi elnök újbóli sikere, talán részben Musk is hozzájárult ahhoz, hogy 2025. január 20-án Trumpot iktatták be az USA 47. elnökének. Kettejük kapcsolata azóta, ha lehet, még szorosabbá vált – ma már nemcsak támogatóként áll ki a milliárdos az elnök mellett, hanem félig-meddig kormányzati pozíciót is kapott: az Egyesült Államok kormányának hatékonyságáért, az elburjánzott bürokrácia felszámolásáért felel.

A pozíció mellett azonban még mindig jut ideje megbotránkoztatni az embereket, aminek a Tesla-tulajdonosok isszák meg a levét. Szintén ennek következménye, hogy zuhan a részvények árfolyama, valamint az eladások csökkenésének hátterében is részben Musk ámokfutása állhat. Persze nem elhanyagolható az sem, hogy a kínai elektromosautó-gyártás is jó minőségű, ám lényegesen olcsóbb alternatívákat ont magából.

Megkíséreltük összegyűjteni, hogy mi történt és történik mostanában a vállalat körül.

