Budapesten járt a Youtube legnépszerűbb ételtörténésze, és rendet tett gulyásügyben

Február végén európai hajóútra indult, és Magyarországot is útba ejtette a 3,37 millió feliratkozót számláló Youtube-csatorna, az ételek történetével és ősi receptek rekonstruálásával foglalkozó Tasting History készítője, Max Miller. Néhány napos ittlétét legfeljebb az Instagramján lehetett követni, de most kijött az első videója, amit már a budapesti látogatása ihletett: megfőzött egy bográcsgulyást.

Miller kapásból elmagyarázza, hogy míg az amerikaiak gyakorlatilag a pörköltet nevezik goulash-nak, addig Magyarországon ez mindenhol levest takar. Bár videóiban általában igyekszik a lehető legkorábbi receptekhez visszanyúlni, mint elmondta, az általa látott 19. századi gulyásreceptekből hiányzott a ma ismert gulyásleves egyik legfontosabb összetevője: a paprika. Ezért a Gundel Károly-féle, a 19. század végén már használt, de csak az 1934-ben megjelent Kis magyar szakácskönyvben lejegyzett recepthez nyúlt, amelynek hozzávalói így szerepelnek a kötetben:

A főzetet természetesen alaplével (a recept szöveges részében: csontlével) és vízzel fel kell önteni tetszés szerint, ahogy Miller is teszi a videóban – csak úgy lesz belőle leves. Még azt is megjegyzi, hogy a mai receptek a Gundel-féle fűszerpaprika-mennyiség akár négyszeresét-ötszörösét is javasolják, úgyhogy nem kell vele finomkodni, legalább színe is lesz a levesnek.

„A gulyás története egyben Magyarország története is” – vezeti fel a történeti részt kissé túlzónak ható módon, de az állítást meggyőző érvek követik. A honfoglaló magyarok félnomád marhapásztoraitól hamar eljutunk Mátyás király udvaráig, ahová Aragóniai Beatrix királynénak köszönhetően jutottak el az olasz konyha olyan alapvetései, mint az olívabogyó, a rómaikömény, a fokhagyma vagy a vöröshagyma. Aztán még egy évszázados ugrással eljutunk a török uralom idejére, amikor végül Magyarországra is betört az alig pár évtizedes gasztroőrület, a paprika.

Nem célom leiratot készíteni a – szponzorsimogatással együtt – nem egész 18 perces videó teljes tartalmából, de azon talán még érdemes kicsit rugózni, hogy kinek köszönhetjük a magyarok millióit frusztráló goulash-mizériát, vagyis azt, hogy szerte a világon mindenféle borzalmat felszolgálnak gulyás (vagy valami hasonló) néven. Ahogy Miller is kiemeli, a modern francia konyhaművészet atyjának tekintett szakács és vendéglős, Auguste Escoffier 1879-ben, egy monte-carlói étteremben szolgálta fel először a goulash à la Hongroise nevű fogást, majd 1903-ban a valaha volt egyik legnagyobb hatású szakácskönyvnek tartott első művében (Le Guide Culinaire) papírra is vetette a receptjét.

Hát persze, hogy egy pörköltöt sikerült leírnia. Csakhogy ezt mégsem kenhetjük teljesen a franciákra, ugyanis Escoffier a magyaros receptjei egy részét egy magyar turistától, bizonyos Katinkától szedte. Ahogy a francia és a magyar gasztronómiát kutató újságíró, Szederkényi Olga a Hévíz folyóiratban 2016-ban megjelent cikkében idézi Escoffier visszaemlékezését:

„Az 1885-86-os szezonban Katinka, a nagyszerű magyar balerina a monte-carlói Grand Hotelbe jött pihenni. Katinka az egyik legvonzóbb és legsikeresebb félvilági nő volt akkoriban, aki imádnivalóan értékelte a hazájából származó ételeket és az otthonára emlékeztető fogásokat. Kochubey orosz herceg, aki szintén a szállodában lakott, rendszeresen meghívta Katinkát vacsorázni. Gyakran volt alkalmam ezzel a bámulatos táncosnővel beszélgetni, ő pedig szívesen mesélt nekem szülőhazája ételeiről, amely téma engem különösen érdekelt. Diskurzusaink eredményeként megtartottam pár receptet, amelyeket tőle hallottam, és amelyeket aztán többször is használtam, például a paprikás libamájét.”

Az ínyenceknek itt a teljes francia goulash-recept:

Hogy azért maradt még egy kis nyoma a világban a gulyáslevesnek, az már csak az olyan elismert, magyar vagy magyar származású vendéglősök és írók fáradhatatlan munkájának eredménye, mint Gundel Károly vagy George Lang (született Deutsch György) – de ezek részleteiért már tényleg nézze meg mindenki a videót. (És ha jót akar magának, ne nagyon nézegesse a kommenteket, ahol sokan az american goulash néven ismert szörnyetegre asszociálva nosztalgiáznak arról, hogy az ő szüleik-nagyszüleik mivel turbózták fel a csőtésztával tálalt paprikás-paradicsomos, darált húsos ragut, amit egyes államokban könyörtelenül legulyásoznak. A kukoricától a zöldborsón át a gombáig és a ketchupig minden előkerül.)

Auguste Escoffier egyébként a Pesti Naplónak adta élete talán utolsó interjúját, ami már halála után három héttel, 1935. március 3-án jelent meg. A monte-carlói villában élő milliomos sztárséf imázsához illő, kissé felvágós interjúból egy habókos öregember képe rajzolódik ki, de a párizsi tudósító, Aigner László leírása szerint a bölcsességek is áradnak a 88 éves gasztrolegendából. Az interjú végén például nemcsak meglepő diétájáról számolt be, de még egy olyan jóslatot is tett, amelyre a pesti olvasók 90 évvel ezelőtt valószínűleg összevonták a szemöldöküket: