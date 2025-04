A vidéki elitnek elege van abból, hogy lenézik őket, pedig a választások kimenetele nagyban rajtuk múlik majd

„Egyértelműen kivált a magyar társadalomból egy olyan vidéki társadalmi csoport, ami már nemcsak a klasszikus vidéki elitet, a földbirtokost, a polgármestert vagy az iskolaigazgatót foglalja magában, hanem egy jóval szélesebb réteget. Olyan emberekről van szó, akik különféle tőkéket tudtak felhalmozni, és nemcsak vagyoni és jövedelmi, hanem kulturális, kapcsolati és szimbolikus tőkét is. Ezek az emberek a presztízsük révén is jelentős befolyással bírnak a vidéki társadalomra, mert képesek őket megszervezni, és egyre inkább politikai értelemben is öntudatra ébrednek. Ma már nélkülük politikát csinálni nem lehet”

– hangzott el a pártoknak szinte üzenetként is felfogható mondat Kovách Imre szociológustól, akivel a Qubit podcastjának friss adásában Kende Ágnes, a lap állandó szerzője beszélgetett. Kovách szerint ráadásul ez a csoport 2024. júniusi önkormányzati választások után jelentősen átrendeződött, és bár a médiát inkább a TISZA párt felemelkedése érdekelte, sok helyen a helyi vezetők is lecserélődtek és ezek mögött sokszor épp ennek a csoportnak a tagjai állnak.

A beszélgetés tárgyát Kovách frissen megjelent, Integráció, egyenlőtlenség, polgárosodás – A magyar társadalom a 2020-as évek elején című kötete képezte, amelynek megállapításait a Qubiten már két cikkben is bemutattuk (itt és itt).

photo_camera Kovách Imre szociológus Fotó: Tóth András/Qubit

Az adásban szó esett még olyan, különösen a vájtfülűek számára izgalmas részletekről, mint hogy a mai magyar társadalom szerkezetének leírására miért nem elegendő már az olyan korábbi fogalmak használata, mint a társadalmi réteg, az osztály vagy a foglalkozási csoportok; hogy miért van az, hogy még egy 5000-es mintában sem lehet elérni a társadalom legalján élőket és a tetejét képző szupergazdagokat; és hogy vajon mit jelent az a sajtóban is nagy visszhangot kapott adat, hogy a magyar társadalomnak csupán az öt százaléka polgárosodott?

Az adásból nemcsak az derül ki, hogy milyen csoportoknak jött be ─ legalább is a legutóbbi évekig ─ a Fidesz kormányzása, de Kovách azt is elmeséli, hogyan látták előre szinte egyedülálló módon a 2022-es választások előtt nagymintás kutatásukban, hogy a kormánykoalíciónak megint meglesz a kétharmada. „Ugyanez történt 2018-ban is, akkor is előre szóltam, hogy »álljon meg a menet, mert nem lesz itt fordulat!«. Ezt akkor sem nagyon hitték el, és ahhoz képest, hogy utólag milyen sok helyről kerestek meg, előtte alig jutott el az üzenet” – mondta a szociológus.

Kovách szerint a kormánypárt egyszerre volt képes dezintegrálni és integrálni az embereket, és éppen ez tette őket eddig sikeressé. Dezintegrálta a társadalom legalján lévő csoportokat, akik ott is maradtak, és számukra nincs is igazán kiút a nincstelenségből – ugyanakkor abban az értelemben politikailag integrálni is képes volt a társadalom alsó rétegeiben lévő, a magyar társadalom 70 százalékát kitevő két nagy csoportot, hogy ők azok, akik többségében a Fideszt támogatták. „Hogy ma mi a helyzet, az egy másik kérdés, erre majd egy év múlva tudok pontosabban válaszolni, amikor január–február környékén elkészül az új adatfelvétel.”

