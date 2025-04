Közel 50 magyar kutató is dolgozott azokon a kísérleteken, amelyek most tudományos Oscar-díjat kaptak

A tudományos Oscarnak is nevezett, 3 millió dolláros jutalommal járó Breakthrough-díjak nyerteseit a hétvégén jelentették be, és a magyar kutatói hálózat közlése szerint a három kategória (élettudományok, matematika, fizika) egyikében számos magyar érintett is volt.

A fizikai áttörésért járó elismerést a svájci CERN Nagy Hadronütköztetőjében végzett kutatásokért több mint 13 ezer kutató kapta, akik a négy nagy helyi kísérleten (ALICE, ATLAS, CMS és LHCb) dolgoztak. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy fejenként kb. kétszáz dollárt kapnak a kutatók – a kísérletek vezetőivel konzultálva a Breakthrough-díjakat kiosztó alapítvány az összeg 100 százalékát a CERN&Society alapítványnak adományozta, amit ösztöndíjakra fordítanak. Ahogy a HUN-REN közleménye fogalmaz:

„A díjjal járó összeget az alapítvány arra fogja felhasználni, hogy a 4 nagy LHC együttműködés tagintézményeinek doktoranduszai számára ösztöndíjakat ajánljanak fel a CERN-ben töltött kutatási időre, amikor is a fiatalok tapasztalatot szerezhetnek a tudomány élvonalában végzett munkáról, és ezzel újszerű tudást és szakértelmet vihetnek haza országukba és régiójukba a CERN-i tartózkodás befejeztével.”

photo_camera A Kompakt Müon Szolenoid (CMS) és egyik szerelője a Nagy Hadronütköztetőben (LHC) 2013 nyarán Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

A díjazott kísérleteken többek között a HUN-REN Wigner FK Részecske- és Magfizikai Intézet, a HUN-REN ATOMKI, az ELTE, a Debreceni Egyetem és a MATE munkatársai is részt vesznek. Az ennek megfelelően díjnyertes magyar kutatók névsora:

ALICE Kísérlet – HUN-REN Wigner FK (23 fő ): Barnaföldi Gergely Gábor, Bencédi Gyula, Berényi Dániel, Bíró Gábor, Boldizsár László, Frajna Eszter, Gyulai László, Hamar Gergő, Kiss Gábor, Lévai Péter, Lowe Andrew John, Lökös Sándor, Mazzilli Marianna, Mishra Aditya Nath, Molnár Levente, Oláh László, Sona Pochybova, Varga Dezső, Varga Zoltán, Varga-Kőfaragó Mónika, Vargyas Márton, Vértesi Róbert, Volpe Giacomo

CMS Kísérlet – HUN-REN Wigner FK (17 fő): Balázs Tamás, Bartók Márton, Bencze György, Csörgő Tamás, Fehérkuti Anna, Hajdu Csaba, Hidas Pál, Horváth Dezső, Hunyadi Ádám, Márton Krisztina, Nemes Frigyes, Rádl Attila, Siklér Ferenc, Vámi Tamás Álmos, Veszprémi Viktor, Vesztergombi György, Zsigmond Anna Julia

CMS Kísérlet – HUN-REN ATOMKI (8 fő): Molnár József, Czellár Sándor, Szillási Zoltán, Béni Noémi Tekla, Daniel Teyssier, Bencze György, Makovec Alajos, Karancsi János, Ujvári Balázs

ATLAS Kísérlet – HUN-REN ATOMKI (1 fő): ifj. Krasznahorkay Attila

Ahogy a HUN-REN írja, már korábban is vettek részt magyar kutatók Breakthrough-díjas projektekben. 2016 februárjában a fizikai díjat a gravitációs hullámokat felfedező LIGO/VIRGO együttműködések 1015 kutató tagja nyerte el, köztük a HUN-REN Wigner FK 3 tagja is: Barta Dániel, Debreczeni Gergely és közelmúltban elhunyt Vasúth Mátyás.

Az először 2012-ben kiosztott Breakthrough-díjakat Mark Zuckerberg és felesége, Priscilla Chan, a Google-alapító Sergey Brin, az izraeli techbefektető, Yuri Milner és felesége, Julia Milner, valamint a 23andMe-t nemrég csődbe vezető Anne Wojcicki alapította, de azóta olyan nagyágyúk is beszálltak a finanszírozásába, mint az Alibaba alapítója, a kínai Jack Ma.

