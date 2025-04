A természetes szempillák elvesztésével is járhat a műszempilla-allergia

„Szemhéjduzzanat, szemvörösség, fájdalom, könnyezés, viszketés, fényérzékenység, nehezített szemnyitás esetén a műszempillát és a ragasztót a legrövidebb időn belül el kell távolítani, hűsítő borogatást kell tenni a szemre és orvoshoz kell fordulni” – hívja fel a figyelmet Barcsay-Veres Amarilla, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika adjunktusa az egyetem hétfői sajtóközleményében.

A szakorvos szerint vannak, akiknél már az első használat után néhány percen, egy-két órán belül kialakulhatnak az akut panaszok. A gyors száradást elősegítő, erős allergénként ismert vegyületek nemcsak az első alkalommal, de akár sok éves használat után is kiválhatnak panaszokat.

Az orvostudomány jelenlegi állása szerint „leggyakrabban akut szemfelszíni irritáció, szemhéjszéli gyulladás, valamint allergiás reakciók léphetnek fel, amelyeket a műszempilla-ragasztóban található vegyi anyagok okozhatnak”.

Az allergiás reakciók többszöri műszempilla-viselés esetén idővel fokozódhatnak. Aki egyszer érzékenyen reagált a ragasztóra, az abból kiáramló gőzre, akár súlyosabb tüneteket, légszomjat, köhögést, mellkasszorítást is tapasztalhat. Az adjunktus szerint az ekcémával, allergiás náthával vagy asztmával diagnosztizált atopiás emberek nagyobb eséllyel reagálnak érzékenyen a ragasztóban található anyagokra.

Az előbbinél is gyakrabban előforduló kórkép a szemhéjszéli gyulladás (blepharitis). Ezt a krónikus, lassan kialakuló betegséget rendszerint a bőr felszínén jelen lévő baktériumok túlszaporodása kíséri. Vöröses, gyulladt szemhéjszéllel és bőrhámlással jár, a szempillatöveknél korpára hasonlító, fehéres hámtörmelékek megjelenésével kezdődik. Bakteriális felülfertőződés esetén sárgás váladék jelenik meg a szem sarkában. A gyulladás következtében a természetes szempillák is sérülnek, megritkulnak, akár ki is hullhatnak. „A műszempilla eltávolítása után a betegek azt tapasztalják, hogy a korábbinál is kevesebb szempillájuk van” – magyarázza Barcsay-Veres Amarilla. A blepharitis eredményezi a szemgolyó elülső felszínén lévő folyadékréteg, másnéven a könnyfilm instabilitását. Ez égő érzést és fokozott könnyezést, fényérzékenységet okozhat. Ilyenkor is a lehető leggyorsabban le kell szedetni a műszempillákat, hogy ne okozzon további gyulladást, és orvoshoz kell fordulni. A Semmelweis Egyetem otthon is elvégezhető oktatóvideója olyan gyakorlatsort mutat be, amivel a kellemetlen tünetek jelentősen csökkenthetők.

