Az aztékok nagyon komoly kereskedelmi hálózatot építettek ki csak az obszidián beszerzésére

Az azték birodalom messze földön kereste, és nagyon különböző helyekről szállította be az obszidiánt a rituális ékszerekhez és alapvető szerszámokhoz. Összetett kereskedelmi hálózatokat és kifinomult tárgykultúrát fel egy új kutatás.

Az obszidiánt – egyfajta vulkanikus üvegtípust – a mexikóiak nagy becsben tartották az élessége és sötét, fényes megjelenése miatt. Éles pereme pedig alkalmassá tette arra, hogy akár ételkészítéshez, akár famegmunkáláshoz használt hétköznapi eszközök váljanak belőle, de fegyverek és vallási tárgyak készítéséhez is használták.

A mexikói birodalom fővárosából, Tenochtitlanból származó obszidiántárgyak eddigi legnagyobb elemzéséből, amelyet a Proceedings of the National Academy of Sciences című tudományos folyóiratban tettek közzé, kiterjedt és összetett kereskedelmi hálózatok tárulnak fel, amelyet az aztékok építettek ki Mezo-Amerika más kultúráival.

photo_camera Tenochtitlan, 1519 Forrás: Wikipedia

A kutatók 788 leletet - köztük fegyvereket, fülbevalókat, díszített koponyákat, kőszobrokat - vizsgáltak meg, amelyeket az ősi város fő kegyhelyén, a Templo Mayor-ban vagy annak közelében találtak. Röntgen fluoreszcencia nevű technológiával megmérték az anyagban található nyomelemeket, a tárgyak geológiai eredetének azonosítása érdekében.

A mexikóiak (más néven aztékok) legalább nyolc különböző forrásból szereztek be obszidiánt, köztük több, a birodalmi határaikon kívül található kőbányából is. A kutatók szerint a források közel 90 százaléka a Tenochtitlántól mintegy 94 kilométerre északkeletre fekvő Sierra de Pachucából származott, ahonnan jellegzetes zöld és aranyszínű obszidián érkezett. Ebből rituális tárgyakat készítettek, a nem rituális eszközökhöz, például pengékhez használt obszidián azonban olcsóbb, kevésbé nemes változat volt. Ezekhez a sötétebb árnyalatok szélesebb skáláját használták, amelyeket valószínűleg a helyi piacokon szereztek be, ám ezeket is a határaikon túlról szerezték be.

