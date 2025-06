Kilövésre kész a Falcon–9, reggel 8 óra 31-kor elindul az űrbe Kapu Tibor

Élő közvetítésünk véget ért, az indítás utáni fejleményeket az Ax–4 missziót bemutató cikkünkben követjük tovább.

Ha minden jól megy, hamarosan elhagyja a Földet a második (ha Charles Simonyit is beleszámoljuk, a harmadik) magyar űrhajós, Kapu Tibor.

Az űrhajósokat stílszerűen Teslákkal fuvarozták a kilövőálláshoz, ahol egyenként bújtak be a Dragon űrhajóba egy éppen csak ember méretű nyíláson. Fekete ruhás, maszkos segítő csatolta be a biztonsági övüket, és most beöltözve, fehér szkafanderben, Han Solo mintájú fekete csizmában várják az indulást.

Fotó: Axiom Space

8:31: Megtörtént, fellőtték, elindult. Kapu Tibor a világűr felé tart, most már hivatalosan is a második magyar űrhajósnak nevezheti magát (a Simonyi-problémát mindenki rendezze le magában)!

8:28: Elkezdték eltávolítani a támasztókarokat a rakétától az indítóálláson, nagyon közeleg a fellövés.

8:24: Töltődik a hajtóanyag serényen, közben az űrhajó fedélzetén jó a hangulat:

8:18: Tizenhárom perc van az indulásig, egyelőre nem érkezett új hír semmilyen technikai problémáról, úgyhogy éppen az űrhajósok családjának, barátainak előre rögzített jókívánságait sugározzák.

Fotó: Axiom Space

8:11: A NASA is bejelentkezett, a Nemzetközi Űrállomást irányító csapat folyamatosan figyeli az űrhajó fogadását érintő kritikus rendszereket, és jelen állás szerint minden a legnagyobb rendben, így készen állnak az Ax–4 misszió csütörtök kora délutánra tervezett fogadására.

7:59: A SpaceX jelezte, hogy 35 perccel a fellövés előtt megkezdődött a rakéta hajtóanyagának betöltése.

7:53: Úgy tűnik, sikerült a szél sebességével és irányával kapcsolatos adatokat feltölteni az űrhajóba, ami a úgyhogy zavartalanul folytatódik a felkészülés az indításra, most már alig több mint fél óra van hátra. A széladatok a Dragon mentőrendszeréhez kellenek, amely a Falcon–9 meghibásodása esetén az űrhajót leválasztja róla és biztonságos távolságba repíti.

7:44: Épp most mutatják be egyenként az Ax–4 misszió legénységét: az amerikai parancsnokon, Peggy Whitsonon kívül a másik három űrhajós egyaránt hazája visszatérését jelképezi a világűrbe, több mint 40 év után. Kapu Tibor pályáját így foglalták össze négy pontban, a gépészmérnöki végzettségétől a HUNOR programon át maratonfutói szenvedélyéig:

Fotó: Axiom Space

7:28: A küldetésirányítók arról tájékoztatták a legénységet, hogy a széladatoknak a Dragon űrhajóba való feltöltésével vannak problémák, ennek elhárítása zajlik.

6:52: Az irányítás jó hírt közölt az űrhajósokkal: sikeres volt a második szivárgásellenőrzés is. Egyelőre nincs akadálya a kilövésnek.

Íme az Axiom Space élő közvetítése a történelmi eseményről:

Kapu Tibor az Axiom Space által készített bemutatkozó anyagban elmondta: gyerekkorában szeretett legózni, és érdekelték a repülőgépek, a rakéták, de sokáig nem tudta, mihez kezdjen. Aztán egyszer az édesapjával elbeszélgetett arról, hogy mivel foglalkozik egy gépészmérnök, és elhatározta, annak áll, de „tudtam, hogy arra vagyok hivatott, hogy nagyobb dolgokat érjek el”.

Amikor 2021-ben elindult a jelentkezési folyamat, „nem is volt kérdés, hogy élek-e a lehetőséggel”. „Különleges szeretnék lenni a hazámnak, és ha ez bármilyen szikrát felgyújt bennük, akkor azt hiszem, jól tesszük a dolgunkat.”

Az Ax–4 űrmisszó legénysége – Kapu mellett Peggy Whitson parancsnok, a NASA veterán űrhajósa, Shubhanshu Shukla pilóta, az ISRO (Indiai Űrkutatási Szervezet) űrhajósa és a lengyel Lionel Messi-hasonmás, Sławosz Uznański-Wiśniewski – az elmúlt napokat a kilövés helyszínén, a floridai Cape Canaveralban töltötte karanténban, miután az indulást többször is el kellett halasztani. Először Dragon űrhajót az űrbe bocsátó Falcon–9 rakéta oxigénszivárgása miatt, később több alkalommal azért, mert a Föld körül keringő Nemzetközi Űrállomáson is szivárgást tapasztaltak.

Az űrhajósok két hetet töltenek majd az ISS-en, ahol tudományos kísérleteket végeznek.

