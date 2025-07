Kemenesi Gábor: Magzatok károsodásához is vezethet az a szúnyoggyérítő szer, amit elterjedten használnak Magyarországon

Már emlősökön is igazolták, hogy magzatok agykárosodásához vezethet az a kémiai szúnyoggyérítő szer, amit Magyarországon jelenleg is elterjedten használnak – nyilatkozta csütörtökön a Telexnek Kemenesi Gábor virológus.

A deltametrinnek nevezett szer Kemenesi szerint még a hivatalosan megszabott, biztonságosnak mondott határérték mellett is kockázatos lehet egereken és patkányokon folytatott kísérletek szerint. „Ez azt jelenti, hogy potenciálisan a fejlődő magzatokban, a kisgyerekekben, minden olyan élőlényben, akinek fejlődő idegrendszere van, súlyosan káros tud lenni” – mondta a lapnak.

Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

A Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumát vezető Kemenesi két éve Kurucz Kornéliával amellett érveltek a Qubitre írt cikkükben, hogy a kémiai szúnyoggyérítésért annak ökológiai és egészségügyi kockázatai miatt súlyos árat fizetünk, ráadásul az nem is hatékony, és rezisztencia kialakulásához vezethet a rovarpopulációkban.

Kurucz, valamint Szentiványi Tamara, az Ökológiai Kutatóközpont Evolúciós Ökológiai Kutatócsoportjának tudományos munkatársa áprilisban a Qubit és a vajdasági Sajtószabadság Alapítvány közös podcastsorozatában, a Kiszáradó Síkságban beszéltek arról, hogyan lehetne a kémiai védekezés helyett biológiai védekezéssel, és a lakosság bevonásával hatékonyan fellépni a szúnyogok, köztük az invazív fajok ellen.

Kemenesi arra is figyelmeztetett, hogy az elmúlt napok esőzései, amik a házak körül pangó vízfelületeket hoznak létre, kedveznek a szúnyogok szaporodásának. Ezek felszámolásával saját magunk is segíthetjük a szúnyogok elleni védekezést. „Nem csak azt kell elfogadjuk, hogy jöttek új fajok és máshogy viselkednek, hanem azt is el kell fogadjuk, hogy most már nekünk is szerepet kell vállalnunk abban, hogy ezeket ne szaporítsuk a saját udvarainkban” – mondta Kurucz korábban a Qubitnek.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: