Itt vannak az első képek Kapu Tibor hazatéréséről

Kedd délelőtt fél 12 magasságában sikeresen landolt a Csendes-óceánon az Axiom Space negyedik űrmissziójában négy űrhajóst, köztük Kapu Tibort szállító SpaceX Dragon kapszula. A leszállást (ahogy az indítást, a Nemzetközi Űrállomásra való megérkezést, valamint a hazaút megkezdését is) élőben követtük, most pedig képekben mutatjuk be a hazatérés pillanatait.

Elsőként álljon itt a legfontosabb felvétel, amikor 20 nap elteltével újra lábra állhatott a Földön a második (igen, Charles Simonyit is beleszámítva harmadik) magyar űrhajós, Kapu Tibor, akit a landolás után közel egy órával, 12:27 körül segítettek ki a kapszulából:

Forrás: Axiom Space

Az ezt megelőző bő egy óra azonban sok izgalmat tartogatott. Először is láthattuk, ahogy 28 ezer km/órás sebességgel belép a légkörbe a Dragon, és több mint 1500 Celsius-fokra felizzik a hővédőpajzsa.

A légkörbe lépés során felizzó Dragon Fotó: SpaceX

Bár a kommunikáció ezekben a pillanatokban nem volt folyamatos, rövidesen az űrhajó belsejéből is kaptunk egy-egy élő képet.

Forrás: Axiom Space

A landolás előtt 3-4 perccel sikeresen kinyíltak a kapszula fékező-, majd főernyői:

A Dragon űrkapszula négy főernyője a landolás előtt Forrás: SpaceX

És így 11:31-kor menetrendszerűen, már mindössze 27 km/órás sebességgel csobbant az óceánba a Grace-nek elnevezett űrhajó.

A Dragon űrhajó és ejtőernyői pillanatokkal az éjszakai landolás előtt, San Diego partjainál Fotó: SpaceX

A SpaceX mentőcsónakjai azonnal megközelítették az úszkáló kapszulát:

Forrás: Axiom Space

Az űrvállalat munkatársai pedig elkezdték előkészíteni a fogadóhajóra való átemelést, például a kapszula átkötözésével.

Forrás: Axiom Space

A Shannon nevű fogadóhajó megközelítése filmbe illő jelenet volt:

Forrás: Axiom Space

Az ütött-kopott kapszula átemelése pedig gondtalanul zajlott.

Forrás: Axiom Space

Innentől kb. 10 percet kellett arra várni, hogy kinyissák az űrhajó ajtaját:

Forrás: Axiom Space

Majd még nyolc-kilenc percet, hogy kilépjen belőle az első űrhajós – elsőként a küldetés parancsnokát, Peggy Whitsont segítették ki a kapszulából:

Forrás: Axiom Space

És akkor még egyszer: Kapu Tibor hazatért.