Kapu Tibor történelmet ír azzal, hogy űrhajója nem Florida, hanem Kalifornia partjainál landol

Kalifornia partjainál landol majd Kapu Tibor, amikor jövő héten három űrhajóstársával visszatér a Földre a SpaceX űrhajóján. Ez lesz az első alkalom, hogy a Nemzetközi Űrállomásról asztronautákat hazaszállító Crew Dragon nem az Egyesült Államok keleti, hanem nyugati partja közelébe érkezik meg.

Kapu Tibor (bal szélen), Shubhanshu Shukla (középen) és Peggy Whitson a Nemzetközi Űrállomáson Fotó: Axiom Space

A Grace-nek elnevezett Crew Dragon űrhajó az időjárástól függően a kaliforniai Los Angeles, San Diego vagy a nagyjából a kettő között fekvő város, Oceanside közelében ereszkedik majd le a Csendes-óceán felszínére. Ezzel ér véget a második magyar űrhajós június 25-én kezdődött űrrepülése, aminek során Kapu 24 kísérletet és egyéb tudományos és oktatási tevékenységet végzett. Az Axiom–4-en Kapu mellett a lengyel Sławosz Uznański-Wiśniewski, az indiai Shubhanshu Shukla, valamint az amerikai Peggy Whitson tartott vele.

Korábban az ISS-ről visszatérő, űrhajósokat szállító Dragonok Florida környékén landoltak, a Mexikói-öbölben vagy az Atlanti-óceánon. Így értek véget a korábbi, űrállomásra tartó Axiom Space repülések, a 2022-es Ax–1, a 2023-as Ax–2 és a 2024-es Ax–3 is. Ez meggyorsította az űrhajó visszajutását a Kennedy Űrközpontba és a következő repülésre történő felkészítését.

Első alkalommal a Fram2 küldetés során tért vissza a Csendes-óceánra űrhajósokat szállító Dragon űrhajó Fotó: SpaceX

Bár a Dragon teherszállító verziója már sokszor teljesítette a nyugati parti landolást, Elon Musk vállalata, a SpaceX először az áprilisi Fram2 küldetés során döntött úgy, hogy egy űrhajósokat szállító küldetés esetén is ezt a leszállóhelyet használják a floridai helyett. A Fram2, aminek során négy magánűrhajós több mint három napot töltött a világűrben, azzal írt történelmet, hogy az első emberes űrrepülés volt, amit poláris – a Föld északi és déli pólusa felett áthaladó – pályára indítottak.

A Fram2-t a SpaceX így arra is kihasználta, hogy a keleti partról a nyugati partra költöztesse az űrkapszula óceánból történő kiemelését lehetővé tevő infrastruktúráját. Erre, mint a Space.com hírportál megírta, azért került sor, hogy minimalizálják annak az esélyét, hogy a Dragon eldobható raktere lakott területre zuhan. A raktér, amiben további rakomány szállítható az űrállomásra, elengedhetetlen az űrhajó repüléséhez. Ez rögzíti az indításkor a Falcon–9 rakétához, ez biztosítja az aerodinamikai stabilitását, ha vészhelyzet esetén le kell válnia a rakétáról, és ennek napelemei töltik fel akkumulátorait az űrutazás során.

A Kaput szállító Crew Dragon űrhajó, felül a visszatérő űrkapszulával, alul az eldobható, fekete-fehér színű raktérrel Fotó: SpaceX/Axiom Space

A légkörbe lépés előtt ugyanakkor meg kell válniuk az egységtől, mivel az eltakarja az űrhajó hővédő pajzsát. A szükségtelenné vált rakteret sokáig még azelőtt választották le, hogy az űrhajó begyújtotta volna hajtóműveit a visszatéréshez. Ez azt eredményezte, hogy míg a Dragon rendben hazaért, a raktér még egy rövid ideig Föld körüli pályán keringett, jókora darab űrszemétként. Ekkor az űrcég szakemberei valószínűtlennek tartották azt, hogy nagyobb darabjai átvészelhetik a légköri visszatérést, és így veszélyt jelenthetnek.

Csakhogy kiderült, hogy ez mégis lehetséges, és legalább négy esetben megtörtént. Valamit tenni kellett, és a SpaceX a NASA-val együttműködésben ideiglenes változtatásokat eszközölt, és mérnökei megvizsgálták, miként lehetne az egységet biztonságosan beléptetni a légkörbe. Végül a legjobb megoldásnak az tűnt, ha a Dragon Florida helyett Kalifornia környékén tér vissza a Földre – amit az ISS-ről utazva először Kapuék próbálnak majd ki.

Forrás: Qubit

Az oroszok bezzeg nem az óceánban, hanem a sztyeppén landolnak

De ez még nem magyarázza meg, hogy jövő héten miért egy óceánon hánykolódó kapszulából kell majd kiszedni Kaput, ahelyett, hogy a Dragon kényelmesen, a szárazföldre érkezne, ahogy azt évtizedek óta teszi ezt az orosz Szojuz űrhajó. A légkörbe lépés és kezdeti lelassulás után a Dragon és a Szojuz is ejtőernyőkkel fékezi magát, de az orosz űrhajón ezt még egy rutinszerűen használt rendszer is kiegészíti: egy méterrel a felszín felett rakétafúvókák kapcsolnak be, ami puhább landolást eredmény a kazahsztáni Kazah-sztyeppén.

A Nemzetközi Űrállomásról visszatérő Szojuz űrkapszula landolásának pillanata 2019 júniusában Fotó: NASA/Bill Ingalls

Hasonló rendszerrel a Dragont is ellátták – sőt, a SpaceX eredeti elképzelései szerint az űrhajó ejtőernyő nélkül, a SuperDraco hajtóművei segítségével szállt volna le, nagyjából ahhoz hasonlóan, ahogy a Falcon–9 első fokozata visszatér a Földre. A NASASpaceFlight portál szerint ez leegyszerűsítette volna az űrkapszula újrahasználatát, kiküszöbölte volna a sós víz által okozott korróziós problémákat, és az űrhajósok életét is megkönnyítette volna. Ehelyett végül a SpaceX és a NASA az ejtőernyős, vízen történő landolás mellett döntött, amit Musk 2019-ben azzal magyarázott, hogy nehéz lett volna garantálni a kizárólag hajtóművekre hagyatkozó fékezés biztonságosságát.

De a rendszer fejlesztését nem állították le teljesen, és tavaly óta a Dragon hajtóművei képesek eléggé lelassítani ahhoz az űrhajót az ejtőernyők meghibásodása esetén, hogy az űrhajósok biztonságosan vízen landoljanak. Az űrrepülőgép (Space Shuttle) előtt az volt a normális, ha egy amerikai űrhajó, köztük a Holdtól visszatérő Apollo kapszulák az óceánon landolt: ez a Discover magazin szerint ekkor biztonságosabbnak és egyszerűbbnek számított, és megspórolta a rakétás fékezőrendszerek szükségességét. Majd jött az űrsikló, és a NASA azt szokta meg, hogy a Föld körüli pályáról visszatérő űrhajók a floridai Kennedy Űrközpont vagy a kaliforniai Edwards Légibázis kifutópályáin, a repülőgépekhez hasonlóan szállnak le.

Az űrrepülőgép program után a Holdra történő visszatérésre tervezett Orion űrhajónál is – a Crew Dragonhoz hasonlóan, végül az óceánon történő landolás mellett döntött a NASA. Ezt a hagyományt végül a Boeing Starliner űrhajója törte meg, ami az első, szárazföldi landolásra képes amerikai űrkapszula. Miután három ejtőernyő 6,5 kilométer per órás sebességre lassítja, a landolás erejét légzsákok enyhítik.

A Starliner a sikeres landolás után, Új-Mexikóban, 2024 szeptemberében Fotó: Boeing

A Starliner először tavaly nyáron repült űrhajósokkal, amikor rakétafúvókái a Nemzetközi Űrállomásra tartó út során annyira súlyos hibákat produkáltak, hogy végül a NASA nem merte rajta visszahozni Butch Wilmore-t és Suni Williamset. Az űrhajó végül szeptemberben nélkülük landolt, sikeresen, és a két amerikai űrhajóst idén márciusban hozta haza a SpaceX Dragonja – vagyis még mindig várat magára, hogy amerikai asztronauták megtapasztalják az űrkapszulával történő szárazföldi landolást.

