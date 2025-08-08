A vadonból már kihalt berber oroszlánkölykök születtek egy cseh állatkertben

A nagyközönség a napokban láthatja először azokat az csehországi Dvůr Králové állatkertjében még május 10-én világra jött oroszlánkölyköket, amelyek a 2017-ben hivatalosan is vadon kihalt alfajnak nyilvánított berber oroszlán (Panthera leo leo) „vérvonalát” képviselik – tudósít az AP News.

Jaroslav Hyjánek, az állatkert igazgatóhelyettese a hírügynökségnek elmondta, hogy bár a fogságban is szaporodó, észak-afrikai alfaj globális populációja mostanra száznál is több egészséges egyedet számlál, és a természetes élőhelyére való esetleges visszatelepítés is lehetővé vált, a visszavadítási programra – Marokkóban, az Atlasz hegység egyik nemzeti parkjában – leginkább a „távoli jövőben” kerülhet sor. Ott, ahol a berber oroszlánok utolsó vadon élő példányát feltehetőleg az 1960-as években kilőtték.

A marokkói hatóságok egyelőre nem zárkóztak el az oroszlánok betelepítésétől, ám hivatalos döntés csak idén év végén, vagy 2026 elején születhet róla. A ragadozók visszaköltöztetéséhez ugyanakkor számos kihívással kell megbirkózni, például el kell fogadtatni jelenlétüket a helyiekkel és biztosítani kell védelmüket is. Mivel az oroszlánok már hosszú évtizedek óta hiányoznak a térség táplálékláncából, az is elképzelhető, hogy már nincs ott számukra elegendő zsákmányállat.

Az EuroNews alábbi videója az első nyilvános szereplést örökítette meg:

