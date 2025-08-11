Lovász László, az MTA korábbi elnöke kapja idén az Európai Tudományos Akadémia Erasmus-érmét

Az Európai Tudományos Akadémia (Academia Europaea, AE) 2025-ben Lovász László matematikusnak ítélte a kiemelkedő nemzetközi tudományos tevékenység elismerésére alapított Erasmus-érmet – olvasható a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) hétfői közleményében.

Az 1988-ban alapított Erasmus-díj a névadó portréját ábrázoló oldala, illetve a hátoldal rajza Fotó: MTA

Lovász László, az MTA korábbi elnöke, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszora „korunk legkiemelkedőbb matematikusainak egyike, aki hat évtizedes munkássága során nemzetközileg elismert úttörő eredményeket mutatott föl a diszkrét matematika és a számítógéptudomány területén” – olvasható az AE indoklásában.

Lovász László matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke Fotó: MTA

Az Erasmus-érem az egyik legmagasabb kitüntetés, amelyet az AE tisztán tudományos teljesítményükért adományozhat a kutatóknak. A díjat a testület, idén Barcelonában október 16-án rendezett éves konferenciáján veheti át Lovász professzor, aki a hagyományoknak megfelelően „székfoglaló beszédet” is mond, az előadás címe az MTA közleménye szerint „A matematika szépsége” lesz.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: