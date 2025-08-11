Már nem is szuper-, hanem ultramasszív az 5 milliárd fényévre felfedezett gigantikus fekete lyuk

A csillagászati megfigyelések szédületes ütemű fejlődését mutatja, hogy a Földtől nagyjából 2,7 milliárd fényévnyire fekvő Abell 1201 galaxishalmaz középpontjában 2023-ban felfedezett 30 milliárd naptömegű szupermasszív fekete lyuk mindössze két évig vezethette az emberiség által eddig megismert kozmikus objektumok ranglistáját.

A Science Alert ismertetője szerint az 5 milliárd fényévre található SDSS J1148+1930 galaxisban felfedezett 36 milliárd naptömegű gigász a jelenlegi kozmológiai elméletek szerinti legfelső mérethatárokat feszegeti. Elég belegondolni, hogy a Tejútrendszer központjában található Saggitarius A „alig” 4,6 milliószor nehezebb a Napnál.

A Portsmouth-i Egyetem kutatói – az augusztus 7-én publikált tanulmányuk szerint –az Oroszlán csillagkép Kozmikus Patkó néven emlegetett Einstein-gyűrűjét használták gravitációs lencsének, így fedezték fel és mérték meg a minden korábbi tömegrekordot megdöntő objektumot.

A Kozmikus Patkó nevű Einstein-gyűrű a Hubble felvételén Fotó: Wikipédia

A brit Királyi Csillagászati Társaság hivatalos közleménye az alábbi képpel illusztrálja a fekete lyukak méreteit érzékeltető új jelzős szerkezet bevezetését eredményező felfedezést.