Van hozzá kanalad?

258. feladvány: Vizezett bor

Van két egyforma borospohár, az egyikben víz, a másikban bor, azonos magasságig töltve. A vízből kiveszünk három kanálnyit és a borba töltjük, ami nem csordul ki. Ezután a vizezett borból kiveszünk öt kanálnyit és áttöltjük a vízbe. Ezt jól összekeverjük, majd két kanálnyit kiveszünk a keverékből, és visszatöltjük a vizezett borba. Mindezek után mi lesz több: víz a borban vagy bor a vízben?

Tipp Számít az, hogy jól elkeverjük-e a keverékeket, vagy hogy mennyit töltögetünk oda-vissza, ha a végén megint ugyanannyi van mindkét pohárban?

Megoldás Tekintettel arra, hogy az egyik pohárból összesen öt kanállal vettünk ki, de ugyanannyit töltöttünk bele vissza, a végén megint ugyanannyi folyadék lesz mindkét pohárba, ezért az a bor, ami a vizezett borból hiányzik, az a másik pohárban van, és az a víz, ami onnan hiányzik, az meg a vizezett borban kell legyen. Tehát pontosan ugyanannyi víz van a borban, mint bor a vízben, függetlenül attól, hogy hány részletben öntözgettünk, vagy hogy összekevertük-e jól a keverékeket.

