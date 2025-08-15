Abortusztablettáról derült ki, hogy segít megelőzni a mellrák kialakulását

Egy gyógyszeres terhességmegszakításhoz használt hatóanyag, a mifepriszton segíthet megelőzni a mellrák kialakulását, állítják orvosok és kutatók. Azonban a tárgyban további kutatások szükségesek és a szer „stigmatizációja” nem segíti a gyógyszergyártókat abban, hogy komolyabban is vizsgálják ezt a lehetséges módszert a mellrák kockázatának csökkentésére – írja cikkében a Guardian.

A mizoprosztollal együtt ez a másik olyan hatóanyag, amelyet az Egyesült Királyságban használnak gyógyszeres terhességmegszakításra, és több korábbi tanulmány is azt állapította meg, hogy ígéretesnek tűnik a rákos sejtek növekedésének lassításában, ismerteti a brit lap. A mifepriszton használatát azonban sok országban korlátozzák, ez pedig akadálya a megfelelő kutatások elvégzésének. Magyarországon ezeket a gyógyszereket regisztrálták ugyan, de nem alkalmazhatók.

Mifepriszton tablettának öltözött nő táncol a Planned Parenthood támogatóival és abortuszpárti aktivistákkal egy áprilisi tüntetésen az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága előtt, Washingtonban. Fotó: DREW ANGERER/AFP



A világ legtöbb országában a mellrák a leggyakoribb rákos megbetegedés a nők körében, és a WHO adatai szerint évente mintegy 670 ezer nő halálát okozza.

Három korábbi tanulmány (2008-ban, -22-ben és -24-ben) is bizonyítékokat sorakoztatott fel arra, hogy a mifepriszton korlátozhatja a mellrák esetében sejtnövekedést ösztönző progeszteron hormon hatását. Ha a mifepriszton ilyenfajta hatékonysága bebizonyosodik, az segíthet azoknak a nőknek, akiknél magas a mellrák kockázata, például, akik a BRCA1 vagy BRCA2 gén egy variánsát hordozzák. Jelenleg csak sebészeti beavatkozások, vagy alacsony hatékonyságú gyógyszerek állnak rendelkezésükre a kezeléshez, állítják a szerzők.

Az Egyesült Királyságban most rákellenes jótékonysági szervezetek támogatják azt a kezdeményezést, hogy a gyógyszergyárak komolyan vizsgálják meg a mifepriszton szerepét a mellrák kezelésében, és ezt a kormányok azáltal segítsék, hogy enyhítik az abortusztablettákra vonatkozó szabályozást.

