Egyes viharmadárfélék kizárólag az óceán felett repülve ürítenek

Korábban nem ismert viselkedést azonosítottak a Csendes-Óceán nyugati részén honos viharmadárfélék családjába sorolt fajoknál a Tokiói Egyetem kutatói, akik eredetileg a víz felszínről történő felszállás technikáját szerették volna megfigyelni a madarak hasára szerelt, hátra felé pásztázó kameráikkal – írja a Cosmos Magazine.

A japán kutatók azonban egész másról számoltak be a Current Biology folyóiratban megjelent tanulmányukban. Kiderült, hogy a testkamerával szerelt tucatnyi Calonectris leucomelas 4-10 percenként ürített székletet kizárólag repülés közben, a víz felszín felett.

A videók elemzése szerint a madarak repülés közben szinte mindig könnyítettek magukon, elsősorban röviddel a felszállást követően, méghozzá nem is keveset: a kutató becslések óránként 30 gramm ürülékkel számolnak, ami az állatok testtömegének közel 5 százalékát is kiteszi.

Calonectris leucomelas Fotó: Wikipédia

Azt is sikerült megfigyelni, hogy a felszínen lebegő madarak is rendszeresen fel-felszállnak, hogy megszabaduljanak a bélsártól, másképp úgy tűnik nem indulnak be az ehhez szükséges ürítési reflexek.

A tengeri tápanyagkörforgásban is jelentős szerepet betöltő jelenség mélyebb megértése végett a kutatók folytatni kívánják terepi vizsgálataikat, GPS-jeladók és tartósabb akkumulátorokkal szerelt testkamerák segítségével.

