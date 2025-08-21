Koldulni akartak, emberre támadtak Izraelben a sötétcápák

Emberre támadtak a sötétcápák (Carcharhinus obscurus) áprilisban Izraelben: az incidensben egy 40 éves turista életét vesztette, a kutatók pedig azóta is próbálják megfejteni, hogy mi válthatta ki a faj tagjaitól szokatlan agressziót. A sötétcápák étrendje ugyan változatos, a teknőstől a dögön át a teknősig minden szerepel rajta, de leginkább apróbb halakkal táplálkozik, és különösen ritka, hogy emberre támadjon. Annyira ritka, hogy ez az első olyan eset, amikor bizonyítottan sötétcápa okozta egy ember halálát.

Ne etesd a cápát!

Az Exeteri Egyetem kutatói szerint a balesetet az emberi felelőtlenség válthatta ki, de nem elsősorban az áldozaté: a cápák a baleset helyszínéhez közeli Orot Rabin erőmű meleg hűtővizében szoktak gyülekezni a turisták legnagyobb örömére, akik etetik is az állatokat. Bár a turizmusnak jót tesznek a rendszeres cápanéző túrák, a cápáknak már kevésbé: az állatok megszokták, hogy ha kapcsolatba lépnek az emberrel, jutalmat kapnak, emiatt kevésbé óvatosak, és hajlamosabbak megközelíteni az úszókat.

Sötétcápa Fotó: PHOTOSTOCK-ISRAEL/SCIENCE PHOTO/Science Photo Library via AFP

A balesethez hozzájárulhatott a turista által viselt GoPro-kamera elektromágneses jele is: valószínűleg ez keltette fel az egyik állat figyelmét, amely valószínűleg eredetileg a kamerát próbálta megharapni, de a búvárt sikerült neki. A vérszag aztán megtette a hatását, legalább egy másik sötétcápa is megtámadta az úszót.

Kristian Parton, az Exeteri Egyetem cápakutatója szerint a szokatlan agresszióért egyértelműen az etetés a felelős, és a lehető legrosszabb reakció a cápák elpusztítása lenne rá. Míg a cápák sajtójának és a turizmusnak is jót tesz, ha az emberek kapcsolatba léphetnek velük, a minden korlátozás nélküli etetésnek tragikus következményei lehetnek, ezért azt javasolja, hogy a területen tiltsák be a szigonypuskás halászatot, és vessenek véget ennek a káros gyakorlatnak – így a halak visszatérnek a természetes zsákmányukhoz, és elkerülhetőek lesznek a hasonló tragikus balesetek.

