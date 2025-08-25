Újabb hiba a SpaceX-nél, idén még egyszer sem sikerült végigvinni a Starship tesztrepüléseit

Vasárnap késő délután az Elon Musk SpaceX nevű cége által fejlesztett Starship űrrakétát tizedik alkalommal indították volna útjára a cég texasi Starbase bázisáról, ismét sikertelenül. Az akciót az ütemezett kilövés előtt kevesebb mint fél órával szabotálta a SpaceX, indoklásuk szerint azért, hogy a halasztás „időt biztosítson egy földi rendszerhibával kapcsolatos probléma elhárítására”.

A rakéta Föld körüli pályára állításának eredetileg több célja is volt. Az űrtechnika egyik küldetése a Starlink kommunikációs műholdszimulátorok pályára állítása lett volna – írja a Guardian. A Starlink Elon Musk műholdasinternet-projektje, amely már több mint 7600 műholddal, legalább 100 országban biztosít gyorsabb internetelérést.

A Starship a kilövőálláson 2025. augusztus 24-én Fotó: RONALDO SCHEMIDT/AFP

Musk ambiciózus tervének egyik fontos lépése, hogy egy teljesen újrafelhasználható űreszközt juttasson a SpaceX a Föld légkörén kívülre, amely 2026-tól személyzet nélkül, biztonságosan képes utakat megtenni a Marsra, majd vissza. A vízió szerint az űrtechnológiai vállalat legkésőbb 2029-től rendszeresen juttatna űrrakétáival embereket a vörös bolygóra és a Holdra is. Felépítését tekintve a Starship rendszer 123 méteres magasságával jóval masszívabb, mint a NASA Apollo-korszakból ismert Saturn V rakétája, amellyel utoljára 1972-ben szállt ember a Holdra.

Ugyanakkor Musk űrmeghódítási menetrendje tolódni látszik, ugyanis 2023 áprilisa óta kilenc alkalommal hajtott végre tesztrepülést a SpaceX, és a személyzet nélküli próbakilövések közül az idei három robbanással végződött. Májusban a tesztrepülés felénél kontrollálhatatlanná vált a rakétarendszer, és a karibi szigetek felett darabjaira hullott, ahogy a márciusi és januári próbálkozások alkalmával is. Korábban megírtuk, hogy a Starship júniusban eddig sem jutott el a procedúrában, mert a tesztpadhoz rögzített űrhajó lángra kapott.