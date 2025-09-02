Itt a VaxSeer AI-algoritmus, ami hamarosan hatásosabbá teheti a szezonális influenzavakcinákat

Egy új, VaxSeer nevű AI-algoritmus pontosabbá teheti a szezonális influenzavakcina alapját adó vírustörzsek kiválasztását, ami növelheti az oltás hatásosságát – derül ki a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) csütörtöki közleményéből.

Wenxian Shi, az MIT kutatója és kollégái által kifejlesztett VaxSeer előre jelzi a vakcinajelöltek antigén egyezését a populációban keringő vírusokkal, figyelembe véve a vírustörzsek következő influenza szezonban várható relatív dominanciáját.

A Nature Medicine folyóiratban közölt tanulmányuk szerint az elmúlt 10 év történeti adatain tesztelt módszer következetesen jobb antigén egyezéssel rendelkező influenza törzseket választott ki, mint az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hivatalos ajánlása. A szezonális influenzafertőzéseket az A(H1N1), az A(H3N2) és a B/Victoria influenzavírus altípusok különböző törzsei okozzák.

„Azáltal, hogy modellezi a vírusok evolúcióját és azt, hogy miként hatnak kölcsön velük a vakcinák, a VaxSeerhez hasonló AI-eszközök elősegíthetik, hogy az egészségügyi tisztviselők jobb és gyorsabb döntéseket hozzanak, és egy lépéssel a fertőzések, valamint az immunitás közötti verseny előtt maradjanak” – mondta Shi.

