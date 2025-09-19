Mennyei felvételt készített a James Webb űrtávcső a csillagok születéséről

A NASA szeptember elején adta ki azt a felvételt, amelyet a James Webb űrtávcsővel (JWST) készítettek a Földtől kb. 5500 fényévre, a Skorpió csillagképben található Homár-köd (NGC 6357) egyik fiatal csillaghalmazáról.

A Pismis 24 nevű régióban található hatalmas gáz- és porfelhők kozmikus hegyvonulatokra emlékeztetnek, de ezt az óriási mennyiségű anyagot a frissen született, gigantikus csillagok sugárzása és szele formálja és fújja szét.

Fotó: NASA, ESA, CSA, STScI

A kép középpontjában a ragyogó Pismis 24-1 látható, amelyre a legmagasabb hegycsúcsnak látszó felhő is mutat – ezt korábban egyetlen csillagnak hitték, de azóta kiderült, hogy legalább két különálló csillagból áll. A két meghatározott csillag 74, illetve 66 naptömegű, és máig a legnagyobb és legfényesebb csillagok közé tartoznak, amiket valaha észleltek.

Körülötte még számos óriási, fényes csillag látható, de ezeken kívül is több száz vagy ezer csillag van a halmazban, amelyek fehér, sárga vagy vörös színben pompáznak a típusuktól és az őket körülvevő por mennyiségétől függően. A kép hátterében még több tízezer csillag tűnik fel, amelyek már a Tejútrendszerhez tartoznak.

A csillagászok által a fény különböző hullámhosszaihoz rendelt színek közül a ciánkék a forró, ionizált hidrogéngázt, a narancssárga a port, a mélyvörös a hidegebb és sűrűbb hidrogént, a fehér pedig a por és a csillagfény egyvelegét mutatja. A sötétebb, fekete területek olyan sűrű gáz és por jelenlétét jelzik, amit még a JWST infravörös eszközei sem tudnak áthatolni. A sötétebb, poros régiókban új csillagok formálódnak, miközben a fiatal, nagy tömegű csillagok erős sugárzásukkal és csillagszelükkel szétfújják a környező anyagot.

