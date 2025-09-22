Magas érzelmi intelligenciájú robot segíti a magányos és súlyos betegeket Amerikában

Az egészségügyben érzelmi támogatást nyújtó robotok fejlesztésével foglalkozó Expper Technologies készítette el a Robin névre keresztelt, érzelmi támogatásra képes robotot. A mesterséges intelligenciával működő technológiát úgy programozták, hogy egy hétéves kislányként viselkedjen. Alkalmazásának célja, hogy idősek otthonában, illetve a kórházak gyerekosztályain pótolja a hiányzó kórházi dolgozókat. A 120 cm magas, fehér, kijelzővel felszerelt robotot eddig mintegy 30 egészségügyi intézményben, Kaliforniában, Massachusettsben, New Yorkban és Indianában alkalmazzák – írja az AP News.

A szakemberek az emberi interakciók kiegészítése mellett már a vizsgálatok és az orvosi vizitek folyamataiba is bevonják a robotot. Robin egyfajta „elektronikus nővérként” funkcionál, jegyzetel, és a betegek egészségügyi adatait is megjegyzi. Ez azért fontos, hogy az egészségügyi adatvédelmi törvény (HIPAA) betartása mellett, minél szélesebb körű tanulási folyamaton essen át a robot, növelve az autonómiáját. Egyelőre feladatai ellátásában 30 százalékban önálló, a többi funkcióját operátorok vezérlik távirányítással, klinikai felügyelet mellett. Karen Khachikyan, az Expper Technologies vezérigazgatója elmondta, hogy a fejlesztések során a felhasználói visszajelzések alapján alakították ki a robot személyiségét és karakterét.

Robin egy gyerekkórházban és egy idősotthonban Forrás: Expper Technologies

Robin az örményországi bemutatása után először 2020-ban kezdte el érzelmi támogatói „munkáját” a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem (UCLA) Mattel Gyermekkórházban. Azóta a robot többek között memóriajátékot játszik demenciával küzdő betegekkel idősek otthonában, nyugtató felvételeket játszik le pánikrohamban szenvedő betegeknek, és beteg gyerekeknek mutatja be mesefilmeken keresztül egy infúzió procedúráját. Ezzel empátiát sugall a páciensek felé és a betegek arckifejezéseit utánozva érzelemkimutatásra is képes.

A robotot továbbra is fejlesztik, hogy később ennél is több feladatot vegyen le az egészségügyi dolgozók válláról. Ez a folyamat az amerikai kórházi dolgozók aggasztóan alacsony száma miatt kulcsfontosságú, ugyanis az Egyesült Államokban a következő 11 évben akár 86 000 orvos is eltűnhet a pályáról az amerikai orvosi főiskolák szövetsége (AAMC) szerint. Ugyanakkor olyan kritikákat is kap a fejlesztés, hogy a robot soha nem lesz képes helyettesíteni az emberi interakciókat.