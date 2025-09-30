Kína beszállt a Jeges-tenger mélyének meghódításába

Miután tavasszal kiderült, hogy mélytengeri kábelvágója akár a fél világ adatforgalmát is képes megbénítani, a Newsweek arról ír, hogy Kína újabb mérföldkőhöz érkezett a tengerfelszín alatti világhódításban.

A „mélytengeri kutatási képességek terén elért ugrást” a Csialong (Jialong) nevű ember vezette tengeralattjáró hajtotta végre az északi-sarkvidék jégpáncélja alatt, Kína ezzel felzárkózott az Egyesült Államok és Oroszország mellé az ásványianyag- és energiaforrásokban gazdag Arktisz gyarmatosításában. Kína Természeti Erőforrások Minisztériumának hivatalos közleménye szerint a tudományos expedíció jelentősen hozzájárult „a globális klímaváltozás mélyebb megértéséhez és hatékony kezeléséhez”, a kutatások egyebek mellett „segítenek feltárni a mélytengeri élőlények térbeli eloszlási mintázatait, és felmérni az éghajlatváltozás hatását ezekre az ökoszisztémákra”.

Az IFL Science beszámolója szerint a Jeges-tengerről visszatérő négy kutatóhajóból álló felderítő flotta szeptember 26-án kötött ki Sanghajban.

A Csialong (Jialong) tengeralattjáró vízre, illetve vízbe helyezése a Jeges-tengeren 2025. augusztus 6-án Fotó: LIU SHIPING/Xinhua via AFP

2015-ben az Arktiszt, vagyis az északi-sarkvidéket „új stratégiai határaként” meghatározó Kína „sarkvidék-közeli” államként definiálja magát, nem véletlen, hogy mint a Newsweek fogalmaz, az elmúlt években a térség a geopolitikai hatalmi verseny egyik „gyújtópontjává” vált, amelyért az Egyesült Államok, Oroszország és Kína verseng egymással.

Az alábbi videó az expedíció hivatalos összefoglalója: