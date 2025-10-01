Betiltották az olvashatatlan recepteket Indiában

Elege lett egy indiai bírónak az olvashatatlan orvosi szövegekből és receptektől, ezért Jasgurpreet Singh Puri arra kérte a kormányt, hogy az orvosokat küldjék el külalakjavító tanfolyamra, két éven belül pedig álljanak át az egészségügyben a nyomtatott receptekre. Puri emellett arra kérte az orvosokat, hogy az átállás időszakában nyomtatott betűkkel írják fel a recepteket – írja a BBC.

Puri eredetileg nem a kézírás rejtelmeivel akart foglalkozni, de egy szexuális kihasználásról és hamisításról szóló ügyben kapott orvosi szakvéleménnyel nem tudott mit kezdeni, mert egy sort sem tudott elolvasni belőle. Dilip Bhanushali, a 330 ezer tagot számláló Indiai Orvosi Szövetség elnöke elismerte, hogy az olvashatatlan kézírás problémát okozhat, de arra is felhívta a figyelmet, hogy a jelenség legfőbb oka a túlterheltség.

Halálos félreértések

Ahogy fogalmazott, ha egy orvosnak egy nap alatt hét beteget kell ellátnia, még tud figyelni arra, hogy hogy ír, de ha hetvenet, akkor már nem. A helyzetet tovább rontja, hogy a Puri által siettetett digitális átállás a nagyvárosokban már többé-kevésbé megvalósult, vidéken azonban számos akadálya van, mindenesetre a szövetség azt ajánlja a tagjainak, hogy próbáljanak meg olvashatóan írni.

Egy 2018-as cikk szerint az orvosi műhibák Nagy-Britanniában évente akár 30 ezer életet is követelhetnek, az Egyesült Államokban pedig 100 ezret, ebből pedig 7 ezret az olvashatatlan kézírásra lehet visszavezetni. Az amerikai és angol orvosok is panaszkodnak rá, hogy gyakran szinte lehetetlen kiolvasni a kollégák írását: egy 2005-ös brit kutatásban 40 véletlenszerűen kiválasztott orvosi szakvéleményt vizsgáltak, ezeknek mindössze a 24 százalékát ítéltek olvashatónak, 37 százalékukat pedig egyenesen olvashatatlannak találták.

A brit egészségügyi hatóságok szerint a nyomtatott receptek elterjedésével a félreértések akár 50 százaléka is elkerülhető lehet.