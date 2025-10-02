Franciaország és az Egyesült Államok közös műholdmanővert tervez, hogy ellensúlyozzák Kína űrbeli terjeszkedését

Másodjára tervez közösen koordinált műholdmanővert Franciaország és az Egyesült Államok – írta meg kedden a Reuters.

Az együttműködés célja, mint a hírügynökségnek egy magas rangú amerikai tábornok elmondta, a szövetséges kémképességek megerősítése egy olyan időszakban, amikor Kína katonai űrképességei folyamatosan növekednek.

Ez lesz a harmadik nyilvánosságra hozott közös művelet, amit az amerikai védelmi minisztérium egy szövetséges országgal hajt végre a világűrben, miután tavaly év végén egy francia és egy amerikai műhold, majd idén szeptember elején egy brit és egy amerikai műhold manőverezett együtt.

A tavalyi, a franciák által sikeresként értékelt hadgyakorlat során, az amerikai űrparancsnokság vezetője, Stephen Whiting közlése szerint egy amerikai és egy francia katonai műhold megközelítette egymást egy stratégiai vetélytársként kategorizált ország űreszköze közelében. A kifejezést az Egyesült Államok korábbi nemzetbiztonsági stratégiái Kínára és Oroszországra használták.

A világűr az utóbbi években egyre inkább a nagyhatalmi verseny terepévé vált, ahogy egyre több kommunikációs és katonai műhold kering Föld körüli pályán. Az elmúlt években az USA, Oroszország és Kína is demonstrálta műholdellenes támadásokra alkalmas fegyverrendszereit, és manőverező űreszközöket állítottak pályára, amik képesek más műholdak megfigyelésére vagy megzavarására.