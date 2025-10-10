Kétezer év után látogatható a római Colosseum titkos alagútja, a császári bejáró

Kétezer év óta először, a római Colosseum látogatóinak lehetőségük lesz kipróbálni azt a rejtett átjárót, amelyet a római császárok használtak, hogy észrevétlenül juthassanak be az amfiteátrumba – adja hírül az AP.

Október 27-én nyitják meg a Commodus-átjárónak hívott, restaurált rejtekutat, amely közvetlenül a császároknak fenntartott díszpáholyba vezetett. Az átjárót, amelyet az 1810-években fedeztek fel, Commodus császárról nevezték el, aki 180 és 192 között uralkodott – róla tudjuk, hogy rajongott a gladiátor küzdelmekért. Egy ízben, amikor ezen az alagúton haladt át, merényletet követtek el ellene, sikertelenül.

Az újranyitott Commodus-átjáró Forrás: Facebook/Parco archeologico del Colosseo

Az átjáró bejáratánál a régészek olyan díszítéseket találtak, amelyek aréna-látványosságokat ábrázolnak, köztük medveharcot, vaddisznó vadászatot, valamint akrobatikus előadást. A folyosó S-alakú, folytatódik az amfiteátrumon kívül is, de nem tudjuk, az arénán túl eredetileg hová vezetett.

Restaurálása, felújítása egy évig tartott, új világítási rendszere visszaadja a természetes fény élményét, amely egykor apró boltív-nyílásokon szűrődött be, valamint egy digitális rekonstrukció segít elképzelni a látogatóknak az átjáró eredeti megjelenését. A második restaurációs projekt, amely várhatóan 2026 elején kezdődik, a Colosseum területén túlnyúló alagútrészre terjed majd ki.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: