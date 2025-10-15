Elképesztő a vízhiány a magyarországi talajokban

„Nagyon kéne a csapadék, de az nem akar megérkezni. A következő egy hétben, jövő szerdáig sem várható említést érdemlő csapadék Magyarország területén, sőt az ország zömén várhatóan semmi sem fog esni” – olvasható a HungaroMet Facebook-oldalán szerdán publikált bejegyzésben.

Fotó: HungaroMet

A HungaroMet szerint az északnyugati, északi, északkeleti tájakon lehet időszakos gyenge eső, zápor a következő hét napban, „de ez így is édeskevés lesz”.

Fotó: HungaroMet

A vízhiány„ a talaj felső egy méteres rétegében a Dél-Alföldön már 200 (!!) mm körüli, de az ország más részein is – kisebb körzeteket leszámítva – meghaladja a 100 mm-t!” – áll a bejegyzésben.

Fotó: HungaroMet

