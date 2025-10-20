Az űrből zuhant le az az égő roncs, amit az ausztrál sivatagban találtak

Helyi bányamunkások egy égő tárgyat találtak szombaton a nyugat-ausztráliai Pilbara-sivatagban, amelyről a rendőrség megállapította, hogy az űrből származik – számolt be a Science Alert. A rendőrség a rejtélyes objektumról azt írta Facebook-közleményében, hogy „az első vizsgálatok szerint szénszálas anyagból készült, és megegyezik korábban azonosított űrszeméttípusokkal, például kompozit burkolatú nyomástartó tartályokkal vagy rakétatartályokkal”.

A Newman bányászvárostól nagyjából 30 kilométerre lévő földúton talált űrszemét Alice Gorman ausztrál űrrégész szerint egy kínai Csielong rakéta negyedik fokozata is lehet. Korábban egy szintén kínai gyártmányú rakéta – amely a SpaceX Starlinkjének kínai megfelelője lett volna, és az ország megakonstellációjának első műholdjait állította volna alacsony Föld körüli pályára – több mint 700 darabra hullott szét. Ez azért volt problémás, mert ezt a 800 kilométeres magasságot sűrűn használják más műholdak is, amelyeket tönkretehetnek az űrszemétből származó darabok.

Fotó: Nyugat-ausztráliai Rendőrség

Ugyanakkor az sem gyakori jelenség, hogy a szárazföldbe csapódjanak az űrhajók égő darabjai. Ennek oka, hogy a Föld nagy részét víz borítja, így ezek a darabkák nagyobb eséllyel érkeznek az óceánokba. Másrészt az elavult vagy már működésképtelen űreszközök irányítottan térnek vissza a bolygóra, illetve olyan anyagból készülnek, amely a légkörben elég. A nyugat-ausztráliai rendőrség már elszállította a tárgyat, és vélhetően hamarosan kiderül, pontosan melyik űreszközből származott.

Ausztráliában nem ez volt az első eset, amikor űrszemetet találtak a helyiek. Két éve szintén Nyugat-Ausztráliában, Green Head kisváros közelében sodródott partra egy indiai rakéta 2,5 méter magas alkatrésze. Az Ausztrál Űrkutatási Hivatal (ASA) vizsgálata szerint az objektum egy poláris műholdak indítására szolgáló hordozórakéta harmadik fokozatának darabja volt.