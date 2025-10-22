Elon Musk a NASA kinyírásával vádolta meg az űrhivatal ideiglenes vezetőjét

Ostobának nevezte Sean Duffy-t kedden Elon Musk, miután az Egyesült Államok közlekedési minisztere és a NASA ideiglenes vezetője belengette, hogy az űrhivatal lecserélheti a SpaceX Starship holdkompját az Artemis–3 küldetésen – írta meg a CNN.

Musk kedden közösségi platformján több posztban is sértegetni kezdte az űrhivatal ideiglenes vezetőjét, és azzal vádolta meg Duffy-t, hogy „ki akarja nyírni a NASA-t”.

Duffy a SpaceX vezérét azzal akasztotta ki, hogy hétfőn egy, a CNBC-nek adott interjújában arról beszélt, hogy az űrvállalat csak késlekedik a Starship programmal, miközben az USA éppen egy második űrversenyt folytat Kínával. „Így újra fogom nyitni a szerződést. Lehetővé teszem, hogy más cégek is versenybe szállhassanak a SpaceX-szel” – mondta.

Sean Duffy amerikai közlekedési miniszter, a NASA ideiglenes vezetője Fotó: ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP

Ez lehetővé tenné, hogy Jeff Bezos Blue Origin űrcége (amivel már van a NASA-nak holdkompos szerződése), vagy olyan iparági óriások, mint a Lockheed Martin versenybe szálljanak a jelenleg 2027-re kitűzött Artemis–3 holdkompjának megépítéséért. Az űrügynökség még 2021-ben kötött 2,9 milliárd dolláros szerződést a SpaceX-szel a Starship HLS holdkomp verziójának kifejlesztésére, amivel az Artemis–3 küldetés során kettő, az Artemis–4-en pedig négy űrhajós jutna a Hold felszínére.

Az elmúlt években az ambiciózus Starship program azonban jelentős csúszásokat szenvedett, ami a kínai fejlesztések sebességét látva, mint nemrég megírtuk, komolyan felveti annak lehetőségét, hogy az Egyesült Államok elveszítheti az ázsiai országgal folytatott második holdversenyt.

A Starship HLS a Hold felszínén egy művészi illusztráción Illusztráció: SpaceX

A helyzetet komplikálja, hogy az Ars Technica forrásai szerint elnöki ambíciókat döngető Duffy élvezi a NASA vezetését és nem akarja posztját feladni, miközben az utóbbi hetekben egyre több jel utalt arra, hogy Donald Trump amerikai elnök újra a NASA élére jelölheti a Musk által támogatott Jared Isaacman amerikai milliárdost és űrturistát.

A NASA jövője körüli bizonytalanságok és a kormányzati leállás ellenére eközben rendben halad tovább az Artemis–2 küldetés előkészülete, aminek során 2026 februárjában négy űrhajós kerüli majd meg a Holdat. Hétfőn az űrügynökség szakemberei elvégezték az indítás előtti egyik utolsó fontos lépést, aminek során a Space Launch System (SLS) rakéta tetejére szerelték a hónapok múlva három amerikai és egy kanadai űrhajóst szállító Orion űrhajót.