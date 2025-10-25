Kizlinger Lilla élő terápián tesztelte, hogyan teljesít pszichológusként az AI

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Szeptember közepén rendeztük meg 12. Qubit Live estünket, amelyen meghívott előadóinkkal a mesterséges intelligencia (AI) főbb kutatási irányaival, korlátaival és társadalmi kockázataival foglalkoztunk. Az elmúlt napokban megosztottuk az eseményen elhangzott előadásokat, hogy az is megnézhesse őket, aki nem tudott részt venni a Qubit+ előfizetőinek meghirdetett rendezvényünkön.

A Qubit Live estek visszatérő eleme, hogy a kutatók előadásai után egy vendégművész reagál a tematikára a saját eszközeivel. A 12. rendezvényünk fő témája a mesterséges intelligencia volt, ezért az Ezüst Medve díjas színész, Kizlinger Lilla improvizatív performansszal készült: a színpadon, egy laptop előtt ülve egy páciens bőrébe bújva pszichoterápián vett részt – a pszichológus szerepét egy AI-chatbot alakította.

„Onnan jött az ötlet, hogy én is és a környezetemben lévő más emberek is használják az AI-t terápiás jelleggel”, például kapcsolati problémák megbeszélésére ahelyett, hogy hús-vér pszichológushoz vagy a barátaikhoz fordulnának, mondta Kizlinger. Szerinte a mesterséges intelligencia ilyen célú használata megosztó: van, amikor segít, de van, hogy romboló tud lenni.

Kizlinger Lilla Fotó: Czeglédi Mátyás

Kizlinger egy programozóval, Max Weberrel együtt tervezte meg az előadást. Miután több chatbotot, így az OpenAI és a Google eszközeit is kipróbálták, végül az előadásmódja miatt az xAI-féle Grok mellett döntöttek – az AI-terapeutának egy részletes promptot adtak személyes és szakmai háttérrel. A színész egy Kiss Olga nevű, 30 éves titkárnő szerepébe bújt, aki érzelmileg távolságtartó szülők mellett nőtt fel, és egy öt éve kezdődött „se veled, se nélküled” kapcsolat végére szeretne pontot tenni. A társadalmi és családi nyomás miatt, valamint mert a legtöbb barátnője már férjhez ment vagy gyereket szült, Olga olykor megrekedtnek és elveszettnek érzi magát. Egy nap ráadásul terhességi tesztet csinál, az eredmény pozitív – itt jön a képbe az AI-terapeuta.

A chatbot hangos beszélgetés funkciójával végzett kísérlet sok szempontból tanulságos: tetten érhetők benne az AI nyelvi és technikai korlátai (a rossz kiejtéstől az akadozó beszélgetésig), valamint jól bemutatja, hogy a mesterségesen generált tanácsok egyszerre lehetnek hasznosak és zavarosak is. Vagyis lehet bensőséges beszélgetést folytatni egy chatbottal, még a tanácsait is meg lehet fogadni, de nem árt résen lenni és kritikusan állni a technológiához.

A kísérletről készült felvétel videó és podcast formájában is elérhető. Nézd meg itt: