Halloweenre hat új fajjal bővült a simaorrú denevérek népes családja

Az általános esztétikai kánon szerint leginkább a rémisztő kategóriába sorolható az a hat újonnan lajstromozott denevérfaj, amelyek leírásával a Zootaxa folyóiratban október 31-én megjelent tanulmány szerzői álltak elő.

Az eddig is ismert volt, hogy a simaorrú denevérek (Vespertilionidae) családján belül a kis denevérek (Microchiroptera) alrendjébe tartozó, Ázsia trópusi vidékein és Ausztráliában honos Murina nem tagjainak küllemét az állatok rovarevő életmódja alakította. Arról azonban még nincs tudományos megegyezés, hogy az angol nyelvű gyűjtőnevük (tube-nosed) alapjául szolgáló orrformájuknak mi az evolúcióbiológiai oka.

Az viszont tudható, hogy a Fülöp-szigeteken immár 7 faja él ennek a denevér-nemnek – írja a Cosmos Magazine.

A kutatók genetikai és fizikai jellemzők alapján múzeumi példányokon végezték el a taxonómiai vizsgálatot, amely alapján külön-külön fajként – Murina alvarezi, M. baletei, M. hilonghilong, M. luzonensis, M. mindorensis és M. philippinensis – azonosították a mindössze 4-14 gramm testtömegű repülő emlősöket.

Murina philippinensis Fotó: J. Sedlock

Murina baletei Fotó: D. Balete

