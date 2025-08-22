A vámpírdenevérek öleléssel üdvözlik egymást és ételt hoznak a többieknek

A közönséges nagy vámpírdenevérek (Vampyrum spectrum), meglehetősen nagyok, ijesztőek, és ellentétben a legtöbb rokonukkal, amelyek elsősorban rovarokkal vagy gyümölcsökkel táplálkoznak, ezek húsevők, és méretes fogaikkal madarakat, rágcsálókat de akár saját fajtársaikat is megeszik. De a 90 centis szárnyfesztávolságuk ellenére, rejtőzködő életmódjuk miatt a tudósok számára viszonylag ritkán megfigyelhetők.

Miután kutatók Costa Ricában hosszabban meg tudtak figyelni egy denevércsaládnak otthont adó fát, felfedezték, hogy ezeknek az éjszakai lényeknek van egy barátságos oldaluk is: ételt hoznak egymásnak, rovarokkal játszanak, és „öleléssel” üdvözlik a fészekben élő társaikat – számol be a New York Times.

A berlini Természettudományi Múzeum kutatója és a Humboldt Egyetem doktorandusza, Marisa Tietge három éve fedezte fel először ezt a denevér rejtekhelyet, Costa Rica Guanacaste tartományában. „Latin-Amerikában csak néhány ismert ilyen denevérkolónia van, és erről a fajról eddig tényleg semmit sem tudunk” – mondta Tietge, a PLOS One folyóiratban szerdán megjelent, a projektről szóló cikk vezető szerzője.

Egy évvel később visszatért mozgásérzékelős kamerákkal tért vissza, hogy megörökítse a denevérek életét és viselkedését. Elsősorban a denevérek üreges fájába elhelyezett kamerák felvételeire támaszkodott, vagyis olyan helyre láthatott be, ahová eddig más kutatók nem.



Három hónap alatt ő és kutatócsoportja 502 felvételt készített a denevércsaládról, amely egy hímből, egy nőstényből és két kölyökből állt. A kutatók több olyan viselkedést figyeltek meg, amelyet még soha nem dokumentáltak egyetlen denevérfajnál sem, például azt, ahogy megölelik egymást, amikor egyikük visszatér a vadászatból.

„Van egy bizonyos fajta gyors, ölelésszerű viselkedés. – magyarázza a kutató – Csak néhány másodpercig tart, mintha üdvözölnék egymást.” A denevércsalád azonban hosszabb ideig is összekapaszkodott, afféle group hug-ban, csoportos ölelésben. „Sokáig maradnak ebben a nagyon szoros kontaktusban. Néha egymást tisztogatják, és közben hangokat is kiadnak.”

A közönséges nagy vámpírdenevérek társas viselkedése nem korlátozódik az ölelésre; ételt is hoznak egymásnak: amikor a nőstény szoptatta az újszülött kölyköt, párja elhullott madarakat és egereket hozott neki enni. A szülők a nagyobb kölyöknek is hoztak húsdarabokat, ezzel valószínűleg segítve az átállást a tejről a húsos étrendre, és megtanítva neki, hogyan kell bánni a zsákmánnyal.

Vannak ezen kívül olyan felvételek, ahol a denevércsalád életében a játék is megjelenik. Az egyik denevér kicsit eltávolodik a többiektől és üldözőbe vesz egy csótányt. Nem kapja el, vagy eszi meg, inkább csak játszik vele. Ezek alapján a kutatók a denevérek esetében az eddig ismertnél sokkal komplexebb viselkedés mintázatokat sejtenek.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten:



