Tökélyre fejlesztették a cápavadászatot a Kaliforniai-öböl kardszárnyú delfinjei

Korábban csak Dél-Afrikai part menti vizeiben sikerült megfigyelni ahogyan kardszárnyú delfinek (Orcinus orca) fiatal fehér cápákra (Carcharodon carcharias) vadásznak, kizárólag azok mája miatt. A déli félteke tengeri ökoszisztémáinak erőviszonyait befolyásoló gyakorlat átterjedt az amerikai partokra – írja a Live Science a Frontiers in Marine Science folyóiratban hétfőn (november 3-án) megjelent tanulmány ismertetőjében.

A kardszárnyú delfinek már korábban is ismertek voltak arról, hogy Dél-Afrika és Ausztrália partjainál nagy fehér cápákra vadásznak, de az északkeleti Csendes-óceánon rendkívül ritkák az ilyen viselkedésről szóló feljegyzések. A tanulmány szerint a dél-afrikai és ausztráliai észlelésekben az orkák kifejlett cápákat vadásztak le azok magas tápértékű belső szerveiért. A Kaliforniai-öbölben élő populációnál megfigyelt viselkedés alapján a táplálékszerzésnek ez a kifinomultan hatékony módja sokkal elterjedtebb, mint azt a tengerbiológusok korábban gondolták.

A tanulmányban elemzett három támadás közül kettő 2020 augusztusában történt. Az elsőben öt nőstény orka üldözött egy fiatal fehér cápát, amíg az el nem fáradt, és a kardszárnyúak a hátára fordítva megbénították. (Ismert, hogy az ősi ragadozók ilyenkor a tonikus mozdulatlanságnak nevezett transzszerű állapotba kerülnek.) Röviddel ezután a kardszárnyú delfinek egy másik fiatal cápát is kibeleztek ugyanezzel a technikával.

Kardszárnyú-akció a Kaliforniai-öbölben 2020. augusztus 15-én: két orka közre zárja (a) és a hátára fordítja a fiatal fehér cápát (b); aztán kitépett májjal a szájukban (c) távoznak a felnyitott testű (d) áldozatuktól Fotó: Jesús Erick Higuera Rivas

A harmadik 2022 augusztusában megfigyelt akció ugyanerre a srófra járt. A zsákmánycápák sérüléseinek tüzetes vizsgálata szerint egyértelmű, hogy a módszerrel a kardszárnyúak minimalizálják annak esélyét, hogy a cápák visszaharapjanak, további kockázatcsökkentő tényező az elejtett példányok tapasztalatlansága.

Kardszárnyú-akció 2022. augusztus 3-án: az a, b és c jelű képeken jól látható ahogyan az orka a hátára fordítja a cápát, aztán pedig kiharapja a máját (d) Fotó: Marco Villegas Martínez

A kutatók szerint nem világos még, hogy a Kaliforniai-öbölben élő kardszárnyú delfinek csak fiatalokat ölnek-e meg, vagy rendszeresen támadnak felnőtt fehér cápákat is, amelyek populációja az óceánok emelkedő hőmérséklete és az intenzív El Niño-k hatására erős növekedésnek indult a Kaliforniai-öbölben.

A megfigyelt viselkedésmintázat „a kardszárnyú delfinek fejlett intelligenciájának, stratégiai gondolkodásának és kifinomult szociális tanulásának” legújabb, jól dokumentált bizonyítéka.