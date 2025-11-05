A valaha látott legfényesebb, fekete lyukból származó kitörést észlelték kaliforniai csillagászok

A Kaliforniai Műszaki Egyetem (Caltech) csillagászai tízezer milliárd Nap fényének megfelelő flert, vagyis nagy energiájú kitörést fedeztek fel, amit egy szupernagy tömegű fekete lyuk okozott, miközben feltehetőleg szétszaggatott egy túl közel sodródó csillagot. Ugyanakkor ezek a fény- és energiakitörések származhatnak összegabalyodott mágneses mezőkből vagy a fekete lyukakat körülvevő gázkorong változásaiból is.

Nature Astronomy tudományos folyóiratban publikált megfigyelések szerint a Földtől 10 milliárd fényévre – egy fényév nagyjából 9,5 billió kilométer – elhelyezkedő fekete lyukról van szó. A felvillanás észlelése azért is fontos, mert egy ilyen esemény „lehetővé teszi a tudósok számára, hogy megvizsgálják, miként léptek kölcsönhatásba a szupernagy tömegű fekete lyukak a környezetükkel az univerzum korai időszakában” – idézi Joseph Michailt, a Harvard–Smithsonian Asztrofizikai Központ munkatársát az AP News.

Az aktív szupernagy tömegű fekete lyuk, amely a környező korongban található anyagot fogyasztja el (művészi illusztráció)

Egyelőre nincs tudományos konszenzus arról, hogy miért egy szupernagy tömegű fekete lyuk található a galaxisok középpontjában szinte minden esetben. A mostani kitöréshez hasonló esemény ezelőtt 2018-ban történt, amikor a Caltech Palomar Obszervatóriumának egyik kamerája rögzített egy flert: a kozmikus esemény három hónapig tartott, majd miután elérte a legerősebb fényességét, fokozatosan halványult.

Nemrég az első sikeresen lefotózott fekete lyuk irányából is különös jelenséget figyeltek meg. Az októberben nyilvánosságra hozott felvételen a Földtől 53 millió fényévre található, az M87 galaxis szupernehéz fekete lyukból kifújó nyaláb látható, amit eddig nem látott részletességgel örökített meg a James Webb űrtávcső.