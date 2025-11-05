Izland országos projektet indított, hogy beépítse az oktatásba a mesterséges intelligenciát

Izland kormánya nagyszabású, országos projektet indított annak érdekében, hogy a mesterséges intelligenciát beéptsék az oktatásba – ehhez két nagy AI-cég, az Anthropic és a Google együttműködését is kérték. Az oktatási és gyermekügyi minisztérium bejelentése szerint a kezdeményezés célja, hogy segítse a tanárokat, az oktatási tanácsadókat és iskolavezetőket az AI oktatási célú használatában.

Első körben 600 tanár kap hozzáférést két eszközhöz: az Anthropic által fejlesztett Claude for Education rendszerhez, valamint a Google Classroomban elérhető Gemini chatbothoz. Ezek az eszközök segítik az óratervezést, a tananyagok hozzáigazítását a nemzeti tantervhez, valamint a különböző tanulói igényekhez való alkalmazkodást.

A projektben kiemelt figyelmet szentelnek az egyénre szabott tanulás fejlesztésére, az izlandi nyelv és kultúra megőrzésére, valamint az adatvédelmi előírások teljes körű betartására. A speciális képzésben részesülő tanárok közvetlen támogatást kapnak az AI-partnercégektől, hogy később ők maguk adhassák tovább a megszerzett tudást – ugyanis amennyiben a projekt sikeresnek bizonyul, a rendszert fokozatosan kiterjesztik az ország több iskolájára.

Az Anthropic korábban már több országban, több intézménnyel kötött olyan megállapodást, amelynek célja, hogy a mesterséges intelligenciát integrálják az oktatásba és a közszolgáltatásokba. Az Európai Parlament levéltára például szintén a Claude használatával digitalizált és tett könnyen hozzáférhetővé több mint 2,1 millió dokumentumot, ami 80 százalékkal csökkentette az iratok keresési idejét. Az Egyesült Királyságban is több projektet visz az Anthropic: a tudományos, innovációs és technológiai minisztériummal közösen azt vizsgálják, hogyan lehet a közszolgáltatásokat segíteni az AI segítségével, míg a London School of Economics minden hallgatójával megosztotta a Claude for Education rendszert, hogy „segítse őket a problémamegoldásban és a kritikai gondolkodás fejlesztésében”.