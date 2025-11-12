Senki sem tudja megkülönböztetni a mesterséges intelligenciával generált zenét az igazitól

Vagy a mai zenék borzasztó rosszak, vagy a mesterséges intelligencia fejlődött nagyot, esetleg mindenkinek botfüle van: ezeket a következtetéseket lehet levonni az Ipsos 9000 főn végzett felmérésének eredményeiből, amelyeket szerdán tett közzé a Reuters. A mérést a Deezer megbízásából, nyolc országban (az Egyesült Államokban, Kanadában, Brazíliában, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Hollandiában, Németországban és Japánban) végezték.

A kutatásban a válaszadók 97 százaléka képtelen volt megkülönböztetni egymástól a mesterséges intelligenciával létrehozott számokat a valódi emberi szerzeményektől, amit 52 százalékuk kifejezetten zavarónak tartott. A megkérdezettek 80 százaléka gondolta úgy, hogy a mesterséges intelligenciával létrehozott zenéken egyértelműen fel kell tüntetni, hogy nem emberi alkotások, 45 százalékuk pedig azt szeretné, ha kizárhatná ezeket a neki ajánlott dalok közül.

Több pénzt a művészeknek, kevesebbet az algoritmusnak

A kutatásban kitértek a művészek jogaira is: a válaszadók 65 százaléka gondolta úgy, hogy nem szabad valódi művészek munkáin betanítani a nagy nyelvi modelleket – a kérdés körül régóta folyik a vita, de mivel ez már rég megtörtént, legfeljebb a kártérítés mértékéről és a jövőbeli gyakorlatról lehet már csak gondolkodni.

A megkérdezettek 70 százaléka gondolta úgy, hogy a kizárólag mesterséges intelligenciával összeállított zene veszélyezteti a valódi zenészek megélhetését, 69 százalékuk pedig úgy, hogy egy nagy nyelvi modell szerzősége esetén (már amennyiben lehet itt szerzőségről beszélni egyáltalán) az algoritmusnak nem járhatna annyi jogdíj, mint egy igazi személynek.

A 9,7 millió előfizetővel rendelkező Deezer már most is feltünteti a számok tagjai között, ha valamelyik AI-jal készült, bár a jogdíjak differenciálását aszerint, hogy gép vagy ember-e a szerző, a vállalat vezérigazgatója, Alexis Lanternier nagy kihívásnak nevezte. A mesterségesen létrehozott dalok már egy ideje velünk vannak, de akkor robbantak be igazán a köztudatba, amikor a Velvet Sundown nevű zenekar hihetetlen sikereket aratott a Spotify-on. A zenekarról persze hamar kiderült, hogy mesterségesen generálták a számaikat, a tagjai nem léteznek, és még a róluk készült csoportképet is AI generálta.