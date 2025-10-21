Másfél milliárd dollárt fizet egy AI-cég azoknak a szerzőknek, akiknek a munkáit a modelljei betanításához használta

Az Anthropic nevű amerikai AI vállalat a maga nemében eddig példa nélküli megállapodást kötött szerzőkkel, akiknek a munkáit az AI-modelljeinek betanításához használták. Összesen 1,5 milliárd dollárt fizetnek a szerzőknek (köztük tudományos művek jogtulajdonosainak is) akiknek a köteteit zömmel a LibGen-ről és a Pirate Library Mirror-ról (PiLiMi) töltötték le a modellek tréneléséhez.

A megállapodásról a Chemistry World számol be, és hangsúlyozza, hogy bár az Anthropic a Claude nevű nagy nyelvi modell (LLM) - családjának fejlesztéséhez körülbelül hétmillió könyvet töltött le, csak mintegy félmillió könyv szerzőinek fizet.

Ennek oka a lap szerint, hogy műveik megfelelnek a LibGen vagy a PiLiMi által letöltött művekre vonatkozó kritériumoknak, van érvényes ISSN- vagy ASIN-számuk és a megjelenésüket követő három hónapon belül, illetve regisztrálták őket az Egyesült Államok Szerzői Jogi Hivatalánál.

A jogtulajdonosok valószínűleg címenként körülbelül 3000 dollárra lesznek jogosultak.

„Nagyon úgy tűnik, nem csupán az Anthropic használt fel kalózanyagokat modelljei kiképzéséhez” – idézi a lap Dylan Ruedigert, az Ithaka S+R kutatóintézet vezetőjét. Ez a New York-i nonprofit szervezet nyomon követi a tudományos kiadók és az AI-cégek közötti megállapodásokat.



Miközben szerzői jogi perek zajlanak AI-cégek, köztük az OpenAI ellen, számos tudományos kiadó már aláírt megállapodásokat egyes cégekkel, a szakértő szerint azonban az LLM-ekkel és felhasznált könyvekkel, cikkekkel kapcsolatos világos jogi helyzettől még messze vagyunk.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: