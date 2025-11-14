Késve, és egy másik űrhajóval tér vissza a Földre a kínai Sencsou-20 legénysége

A Sencsou-20 háromfős személyzetének november 5-én kellett volna elhagynia a Tienkung űrállomást, az indulást azonban elhalasztották, miután a Shenzhou-20 űrhajót űrszemét-darabok találták el.

Végül november 13-án este hagyhatták el a Tienkungot , de a Sencsou-20-at hátrahagyva, az újonnan érkezett Shenzhou-21 űrhajóval utaztak tovább - számol be a Space.

A Sencsou-20 legénysége végül a Sencsou-21-el térhet vissza a Földre Fotó: YUAN QUAN/Xinhua via AFP

„A Sencsou-20 nem felel meg az űrhajósok visszatéréséhez szükséges biztonsági követelményeinek, ezért pályán marad, hogy folytassa a vonatkozó kísérleteket” - jelentette csütörtökön az állami Xinhua hírügynökség. „A visszatérő kapszula ablakán apró repedéseket találtak, amelyek a CMSA szerint valószínűleg űrszemét külső ütései okozták”.

Ha minden a tervek szerint megy, a három űrhajós helyi idő szerint november 14-én reggel landol Észak-Kína Belső-Mongólia régiójában.

A Sencsou-20 még április végén startolt és kapcsolódott a Tienkung űrállomáshoz. A három űrhajós egyebek mellett több űrsétát is teljesített a misszió alatt, ezek során védőpajzsokat és egyéb berendezéseket szereltek fel a Tienkung külsejére.

A három űrhajósból álló Sencsou-21 misszió október 31-én indult a Tienkunghoz, hogy felváltsa az előző csapatot és megkezdje hat hónapos szolgálatát. Most azonban rövidül a küldetésük, köszönhetően a Sencsou-20-ra csapódó törmelék okozta károknak. Ők egyébként szintén egy másik űrjárművel fognak majd visszatérni.



