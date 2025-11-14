Útnak indult a Blue Origin Mars-küldetése, a New Glenn a NASA műholdjait szállítja

Jeff Bezos űrvállalata, a Blue Origin óriás New Glenn rakétája csütörtökön startolt a floridai Cape Caneverel űrbázisról első, fizető ügyfelek számára indított küldetésére. Ennek során két NASA műholdat szállít a Mars felé, miközben újrahasznosítható hordozórakétája első alkalommal hajtott végre sikeres visszatérést.

A nagy teljesítményű, kétfokozatú rakéta első repülése januárban volt, és a hordozórakéta sikeres leszállása a Blue Origin számára mérföldkövet jelentett az Elon Musk SpaceX vállalatával folytatott versenyben.

A New Glenn elstartol Floridából Fotó: MANUEL MAZZANTI/NurPhoto via AFP

A csütörtöki indítással a NASA EscaPADE űrhajói lettek az első tudományos hasznos szállítmány, amelyet a Blue Origin egy ügyfele számára az űrbe juttatott.

Elon Musk is elismerte a Blue Origin eredményét, és gratulált a közösségi platformján Bezosnak és a Blue Originnek.

A Blue és Gold névre keresztelt kettős űrhajó 2027-ben érkezik meg a Marsra, és szinkronizált elliptikus pályára áll, hogy csaknem egy éven át tanulmányozza a bolygó űridőjárási környezetét.

A műholdakon található műszerek elemzik, hogy a napszél – a Napból származó, nagy energiájú, töltött részecskékből álló áramlat – miként hat a marsi mágneses mezőre, és hogy ez a kölcsönhatás hogyan járult hozzá a marsi légkör elvékonyodásához. Az eredmények segítenek megmagyarázni, hogy a Mars, amely egykor melegebb és nedvesebb volt, miért sivatagosodott el, valamint azt is, hogy a napsugárzás hogyan hat a marsi felszínre.

Az EscaPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers), eredetileg tavaly októberben indult volna, de a New Glenn rakéta fejlesztésének csúszása miatt elhalasztották. A Blue és Gold műholdakat a kaliforniai Rocket Lab űrhajózási vállalat építette a NASA számára, a műszereket pedig a kaliforniai Berkeley Egyetem szállította.

