Már egy kevés műanyag is halálos veszélyt jelent a tengeri élővilágra

A műanyagfogyasztás legalább 1300 tengeri faj esetében dokumentált, és nem túl meglepő módon egyiküknek sem tesz jót. De hogy mennyire nem, az csak egy hétfőn megjelent tanulmányból derült ki, amelyben több mint 10 ezer boncolás eredményei alapján megpróbálták megbecsülni, hogy mekkora mennyiség jelent halálos veszélyt az egyes fajokra.

Mint kiderült, jóval kevesebb, mint eddig hitték: három kockacukornyi műanyag már elegendő ahhoz, hogy végezzen egy lunda méretű madárral. A kisebb termetű madarak esetében három borsónyi műanyag is elegendő ahhoz, hogy halált okozzon.

Zacskó a tengerben Fotó: NICOLAS ECONOMOU/NurPhoto via AFP

A kutatók azt is megvizsgálták, hogy milyen műanyagfajták a legveszélyesebbek a teknősökre, a madarakra és a tengeri emlősökre. Mint kiderült, a madarakra a legnagyobb veszélyt a gumi jelenti, a tengeri emlősök szintén a puha műanyagokat szeretik elfogyasztani, a teknősök pedig a puhát és a keményet is, de leginkább a zacskókat.

Túl sok a műanyag

Az OECD becslései szerint 2019-ben hatmillió tonnányi műanyag került a folyókba, tavakba és óceánokba, ennek a nagy része pedig sosem került elő (hogy hova lesz a műanyag, azt még vizsgálják, de a mikroműanyagok útját már különösen nehéz követni, az élővilágra gyakorolt hatásukat pedig még mindig vizsgálják). A jelenlegi kutatásban a műanyagfogyasztás hosszabb távú hatásaival nem foglalkoztak, csak azt vizsgálták, hogy mekkora mennyiség okozhatja az azt elfogyasztó állat halálát.

Tengeri teknős egy szellemhálóban Fotó: SEBNEM COSKUN/Anadolu via AFP

A kutatásban azzal sem foglalkoztak, hogy mekkora veszélyt jelent az állatok számára az, hogy belegabalyodhatnak az elhagyott halászfelszerelésekbe, így a kutatók a műanyagszennyezés problémájának csak egy részére világítottak rá.

Erin Murphy tengerbiológus, a kutatás vezetője szerint az viszont már ebből is világosan kiderült, hogy az emberiség túl sok műanyagot használ, és túl keveset hasznosít újra, ahogy az is, hogy az egyes fajokra mi jelenti a legnagyobb veszélyt – amit csak úgy lehetne elkerülni, ha drasztikusan csökkentenénk a műanyagtermelést és fogyasztást.