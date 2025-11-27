Amerikai őslakosok 4000 éven keresztül festettek ugyanabban a stílusban, hogy fennmaradjon őseik világképe

Friss kutatások kimutatták, hogy a Mexikót és Texas államot átszelő Pecos-folyó menti sziklarajzok eredete csaknem 6000 évre nyúlik vissza, és hogy a képi ábrázolások összetett metafizikai fogalmakat közvetítettek, amelyek később több mezo-amerikai kultúra hiedelemvilágát is befolyásolták.

A Science Advances folyóiratban megjelent tanulmány 57 közvetlen radiokarbon-adatot és 25 közvetett oxalátmintát elemzett 12 lelőhelyről, amelyek alapján a délnyugat-texasi és észak-mexikói vadászó-gyűjtögető közösségek 5760-5385 évvel ezelőtt kezdték festeni a több színű, akár 30 méternél is hosszabb alkotásokat, és a hagyomány nagyjából 1370-1035 évvel ezelőttig folytatódott. A művek kivételes állapotban maradtak fenn a mészkőbarlangok száraz sivatagi környezetében.

A korábbi feltételezésekkel ellentétben, amelyek szerint a falfestmények hosszú évszázadok során, fokozatosan bővültek, az új keltezések azt mutatják, hogy sok alkotás egyetlen festési esemény során készült. A rétegtani és ikonográfiai elemzések feltárták, hogy az alkotók szigorú kompozíciós és színalkalmazási szabályokat követtek, a fekete, piros és sárga festékrétegeket pedig rendezett sorrendben vitték fel, így több alak egymásba fonódó, összehangolt kompozíciót alkotott. A kutatók digitális mikroszkópok segítségével rekonstruálták a festés folyamatát, és azt találták, hogy a művészek négy évezreden át következetes szimbolikát és grafikai stílust alkalmaztak.

A kutatócsoport arra a következtetésre jutott, hogy a Pecos-folyó menti falfestmények vizuális kéziratként működtek, amelyek legalább 175 generáción át örökítették tovább a kifinomult kozmológiai tudást. A motívumok folyamatos fennmaradása a kulturális és környezeti változások ellenére azt jelzi, hogy az ábrázolások tartós metafizikai elképzeléseket fejeztek ki, amelyek később a mezőamerikai földművelő társadalmak szimbolikájára is hatottak. Napjaink őslakos közösségei az Egyesült Államokban és Mexikóban saját kozmológiájuk elemeit ismerik fel a képekben, ami alátámasztja, hogy a falfestmények a legalább 6000 éves és az egész Újvilágra kiterjedő hiedelemrendszer egyik legkorábbi ismert megnyilvánulásai.

