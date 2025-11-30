„Azért járunk babamasszázsra, hogy menedzser legyen a gyerekünk?”

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Miért érezzük úgy, hogy ma minden az anyán múlik? És hogyan vált a szülőség olyan totális intézménnyé, ami ráül az élet minden területére: munkára, kapcsolatokra, szabadidőre? Miért természetes, hogy bármi is lesz a gyerekből 25 éves korára, azért az anya a felelős? És hogyan jutottunk el odáig, hogy az iskolaválasztás egyéves kutatómunkává dagad, a mindennapok pedig folyamatos önreflexióval telnek, hogy mikor rontunk el valamit?

A Qubit legfrissebb podcastjában Kende Ágnes, a Qubit állandó szerzője beszélget Geambașu Réka szociológussal, az ELTE KRTK Regionális Kutatások Intézetének kutatójával, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem oktatójával, valamint Szőke Alexandra szociálantropológussal, az ELTE KRTK Regionális Kutatások Intézetének munkatársával az intenzív szülőség társadalmi és politikai kontextusáról.

Szőke Alexandra szociálantropológus, az ELTE KRTK Regionális Kutatások Intézetének munkatársa és Geambașu Réka szociológus, az ELTE KRTK Regionális Kutatások Intézetének kutatója, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem oktatója Fotó: Kun Zsuzsi/Qubit

Az adásban nemcsak a kutatói, hanem a szakértők saját anyai pozíciójáról is szó lesz, és beszélnek arról is, hogy ők hogyan találtak rá a középosztályra jellemző intenzív szülőség témájára, és hogy a kutatói szerep elválasztható-e saját anyaságuktól.

A társadalomkutatók arról is beszélnek, hogy az anyaságnak végső soron vajmi kevés köze van az ösztönökhöz, annál inkább társadalmi konstrukció, amit leginkább a minket körülvevő társadalmi rend és elvárásrendszer határoz meg, ez pedig nagyban függ a szülők osztálypozíciójától.

Hallgasd alább: