„Azért járunk babamasszázsra, hogy menedzser legyen a gyerekünk?”
Miért érezzük úgy, hogy ma minden az anyán múlik? És hogyan vált a szülőség olyan totális intézménnyé, ami ráül az élet minden területére: munkára, kapcsolatokra, szabadidőre? Miért természetes, hogy bármi is lesz a gyerekből 25 éves korára, azért az anya a felelős? És hogyan jutottunk el odáig, hogy az iskolaválasztás egyéves kutatómunkává dagad, a mindennapok pedig folyamatos önreflexióval telnek, hogy mikor rontunk el valamit?
A Qubit legfrissebb podcastjában Kende Ágnes, a Qubit állandó szerzője beszélget Geambașu Réka szociológussal, az ELTE KRTK Regionális Kutatások Intézetének kutatójával, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem oktatójával, valamint Szőke Alexandra szociálantropológussal, az ELTE KRTK Regionális Kutatások Intézetének munkatársával az intenzív szülőség társadalmi és politikai kontextusáról.
Az adásban nemcsak a kutatói, hanem a szakértők saját anyai pozíciójáról is szó lesz, és beszélnek arról is, hogy ők hogyan találtak rá a középosztályra jellemző intenzív szülőség témájára, és hogy a kutatói szerep elválasztható-e saját anyaságuktól.
A társadalomkutatók arról is beszélnek, hogy az anyaságnak végső soron vajmi kevés köze van az ösztönökhöz, annál inkább társadalmi konstrukció, amit leginkább a minket körülvevő társadalmi rend és elvárásrendszer határoz meg, ez pedig nagyban függ a szülők osztálypozíciójától.
